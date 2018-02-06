جوایز لومیر فرانسه برندگانش را شناخت/ تجلیل از ژان پل بلموندو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، برنده بزرگ مراسم اهدای جوایز لومیر فرانسه فیلم «۱۲۰ ضربان در دقیقه» بود که جوایز بخش‌های مختلفی را که در آنها نامزد شده بود، درو کرد. بهترین فیلم و بهترین کارگردانی برای رابین کمپیلو از جوایزی بود که این فیلم دریافت کرد.

این فیلم که برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن بود همچنین جایزه بهترین بازیگر را برای ناهول پرز بیسکایارت و جایزه بهترین بازیگر جدید را برای آرنود والاویی دریافت کرد. این فیلم موفق شد تا جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال را نیز برای کمپیلو و فیلیپ مانگوت ببرد و جایزه بهترین موسیقی را نیز از آن خود کند.

جایزه لومیر که از سوی انجمن مطبوعات خارجی فرانسه اهدا می‌شود و همپای گلدن گلوب است، فیلم «چهره‌ها مکان‌ها» ساخته انیس وردا را به عنوان برنده فیلم مستند خود انتخاب کرد. این فیلم از نامزدهای اسکار برای فیلم مستند نیز هست.

در مراسم دیشب جین بالیبار جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم «باربارا» ساخته متیو آمالریک دریافت کرد. این فیلم موفق شد تا جایزه بهترین فیلمبرداری را نیز از آن خود کند.

لاتیتا دوش جایزه بهترین بازیگر زن جدید را برای تصویر کردن چهره یک زن جوان پاریسی در فیلم «به مونپارناس خوش آمدید» دریافت کرد.

بنجامین رنر و پاتریک لمبرت با فیلم «روباه بزرگ بد و داستان‌های دیگر» جایزه بهترین انیمیشن را بردند.

جایزه بهترین فیلم اول نیز به کریم موسایویی برای «تا پرندگان برگردند» رسید. «ناامید شده» ساخته فیلیپ فن لو نیز جایزه بهترین فیلم فرانسوی را از آن خود کرد.

در این مراسم همچنین از مونیکا بلوچی و ژان پل بلموندو بازیگر بزرگ فرانسوی با اهدای جوایز افتخاری تجلیل شد و حضار دقایقی ایستاده به تشویق این چهره فراموش نشدنی سینمای فرانسه پرداختند.