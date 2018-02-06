پراستفاده ترین سیستم عامل اندروید معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، گزارش های پرتال برنامه نویسی گوگل نشان می دهد، نوقا ۷.۰ پراستفاده ترین سیستم عامل موبایل های اندرویدی است و در حال حاضر در ۲۸.۵ درصد از دستگاه های اندرویدی از آن استفاده می کنند.

پس از آن، اندروید ۶.۰ مارشمالو که در سال ۲۰۱۵ عرضه پراستفاده ترین سیستم عامل است. طبق آمار منتشر شده اندروید ۶.۰ مارشمالو در ۲۸ درصد دستگاه ها به کار می رود.

اما آخرین نسخه این سیستم عامل یعنی اندروید ۸.۰ اورئو فقط در ۱.۱ درصد دستگاه ها استفاده می شود. به همین دلیل در رده ششم پراستفاده ترین سیستم عامل قرار می گیرد.

یکی از مشکلات دستگاه های اندروید همیشه به آپدیت سیستم عامل آن مربوط است. زیرا پس از خرید موبایل، سیستم عامل آن در مراحل بعدی ارتقا نمی یابد. در این میان محبوبیت اندروید نوقا(که یک سال و نیم از آپدیت آن می گذرد) بین کاربران این مشکل را به طور واقعی نشان می دهد.

این درحالی است که کارشناسان میزان استفاده از اندروید را با iOS مقایسه می کنند. طبق آمار ۲۸ درصد کاربران اپل از iOS۱۰استفاده می کنند (با تعداد کاربران اندروید نوقا برابری می کند). حال آنکه ۶۵ درصد دستگاه مجهز به iOS۱۱ هستند.