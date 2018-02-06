افتتاح ۴۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی شامگاه دوشنبه،‌ ضمن تقدیر از اقدامات و خدمات بالغ بر سه ساله حسین فراست فرماندار سابق شهرستان در حاشیه آیین افتتاح و بهره برداری ۵ طرح از ۴۶ پروژه های عمرانی، رفاهی و خدماتی شهرستان گلپایگان که به صورت نمادین برگزار شد، اظهار داشت: پروژه های فوق با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و بخش خصوصی صورت گرفته است که طرح هادی روستای فرج آباد در بخش بافت قدیم و جدید با همکاری بنیاد مسکن، بخشداری و دهیاری با اقداماتی شامل زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال اجرایی شد.

وی افزود: همچنین در این راستا طرح های هادی در روستاهای زرنجان، استهلک، رباط ملکی، نیوان و غرقاب صورت گرفته و با توجه به تلاش برای تجهیز شدن اراضی کشاورزی شهرستان به سیستم آبیاری تحت فشار و نوین که تاکنون اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است، طرح آبیاری کم فشار روستای رباط ابوالقاسم به صورت نمادین مورد بازدید و افتتاح قرار گرفت که امیدواریم با اجرای این طرح ها آبیاری کشاورزی در روستاهای شهرستان رونق گیرد.

سرپرست فرمانداری گلپایگان با اشاره به بازدید از پایگاه مقاومت بسیج در روستای آرجان گلپایگان تصریح کرد: این طرح نیز با اعتبارات بسیج سازندگی و همکاری و مساعدت هیئت امنای محلی افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت.

وی در پایان با بیان اینکه شاخص ترین پروژه مورد بازدید مسئولان استان اصفهان و شهرستان که به مناسبت دهه فجر صورت گرفت، افتتاح و بهره برداری از ساختمان اتاق اصناف شهرستان گلپایگان بود، افزود: این ساختمان در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع با زیربنای ۶۰۰ مترمربع در پنج طبقه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از سوی اصناف شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت که با بهره برداری از این مرکز بالغ بر پنج هزار واحد صنفی از سوی ۲۱ اتحادیه ساماندهی خواهد شد.

