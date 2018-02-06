به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم نقشآفرینی و انجاموظیفه همه دستگاهها متناسب با کارکرد خود در خصوص کاهش معضلات اجتماعی و بازسازی آسیبدیدگان این معضلات، از انتشار پوستر معرفی چند کتاب مناسب در حوزه آسیبهای اجتماعی و ارسال آنها به کتابخانههای عمومی سراسر کشور خبر داد.
کتابهای «بشقابهای سفره پشتباممان»، «۱۵۰ هشتک رسانهای»، «اینترنت با مغز ما چه میکند؟»، «مشروبات الکلی، قمار و آثار زیانبار آن»، «عصبانیت آنقدرها هم بد نیست»، «درآمدی بر پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی»، «طلاق، چرایی و چگونگی» عناوینی هستند که نهاد کتابخانههای عمومی کشور با توجه به پرمبتلاترین آسیبهای اجتماعی، در قالب پوستری با عنوان «بازسازی اجتماعی» برای استفاده مخاطبان گروههای سنی مختلف کتابخانههای عمومی کشور معرفی کرده است.
انتشار مجموعه پوسترهای «این چند کتاب» با هدف ارتقای فرهنگ مطالعه و آشنا کردن علاقهمندان به کتابخوانی هدفمند با بهرهگیری از کتابهای فاخر و ارزشمند (در موضوعی خاص) انجام می شود.
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