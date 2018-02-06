جمهوری اسلامی در عرصه انرژی هسته ای جزء چند کشور اول جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مجمع عمومی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی عصر روز گذشته (دوشنبه) به منظور تعیین اعضای شورای مرکزی این جمعیت در محل تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد.

محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در این مجمع اظهار داشت: نظر دادن درباره عملکرد جمهوری اسلامی باید به دور از افراط و تفریط باشد؛ یعنی اینکه فقط نیمه پر لیوان و یا فقط نیمه خالی آن را نبینیم و به صورت واقعی عملکرد جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کنیم.

وی افزود: این رفتار واقعی و منصفانه سبب تداوم و تثبیت نظام خواهد شد. بر این اساس درخواست می‌کنم که کارنامه عادلانه و عالمانه از عملکرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس واقعیات تدوین شود.

باهنر ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) زلزله عظیمی را در تاریخ معاصر ایجاد کرد که تأثیر آن در آینده تاریخ ایران ماندگار خواهد بود. دنیای شرق و غرب با مکاتب جداگانه‌ای که داشتند، امیدوار بودند که قرن ۲۱ را در حالی آغاز کنند که بویی و نامی از انسانیت و معنویت و اخلاق و مبدأ و معاد نباشد اما پیروزی انقلاب اسلامی مانع آن شد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: با پیروزی انقلاب، نظام سیاسی کشور عوض و مردم سالاری دینی جایگزین حکومت شاهنشاهی شد. امام(ره) تأکید داشتند که در همه امور باید به رأی مردم رجوع کرد و حتی نظام حاکم بر مردم را باید به رأی خود مردم گذاشت. این بدان معنی است که شالوده این نظام بر اساس یک تفکر اسلامی و بر مبنای آرای مردمی شکل گرفته است.

باهنر در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تبدیل برخی نهادهای انقلابی به ارگان‌های دولتی که به سنگین و بزرگ شدن دولت انجامیده است، گفت: در تمجید از جمهوری اسلامی می‌توانیم به پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های علمی اشاره کنیم. ما اکنون در انرژی هسته‌ای، نانو، بایوتکنولوژی، هوا و فضا و بسیاری علوم روز دنیا جزو چند کشور اول جهان هستیم؛ با این حال هنوز در زمینه صنعت نیاز به بازنگری بیشتر داریم تا کشور را در ریل توسعه قرار دهیم و به این شیوه مشکل بیکاری را هم حل کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی از بررسی واقع‌گرایانه نقاط قوت و ضعف کشور حرف می‌زنیم، منظورم همین موارد است. شناخت این نقاط و آگاهی داشتن از آنها، می‌تواند سبب برنامه‌ریزی برای تقویت نقاط قوت و سرمایه‌گزاری روی نقاط ضعف شود.