افزایش ۱۵ درصدی بودجه هلال احمر در سال ۹۷

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر پیوندی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح مجتمع امدادی، فرهنگی،آموزشی جمعیت هلال احمر گناباد اظهار کرد: جمعیت هلال احمر در ایران یک نهاد خیریه و غیرانتفاعی بوده و کمک هایی دولت نیز به این نهاد دارد که براساس وظایف حاکمیتی در حوزه امداد و نجات فعالیت می کند.
وی افزود: کشور ما در منطقه حادثه خیزی قرار دارد و شاهد زلزله ها و یا اتفاقاتی مانند برف اخیر در آن هستیم که نیاز به زیرساخت های متعددی دارد.
رئیس جمعیت هلال احمر کشور خاطرنشان کرد: کمبود زیرساخت ها در کشور وجود دارد و در برف اخیر این موضوع را به خوبی نشان داد ولی جمعیت هلال احمر سعی کرده است این کمبودها باعث عدم رضایتمندی مردم نشود.
پیوندی افزود: در زلزله کرمانشان و کرمان شاهد آن بودیم که با همدلی مردم و هلال احمر یک کارنامه ماندگاری از جمعیت هلال احمر بجا گذاشته شد.
رئیس جمعیت هلال احمر کشورگفت: بودجه سال ۹۷ هلال احمر نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته که این نشان از همکاری خوب کمسیون تلفیق و این جمعیت است.
وی افزود: برنامه های فرهنگی و آموزشی از اولویت های ما در جمعیت هلال احمر است و سازمان جوانان این جمعیت می تواند نقش موثری در این خصوص داشته باشد و حتی نقش ارتباطی بین مردم و دولت را اجرا کند.
پیوندی با اشاره به کمک های مردم در موارد حساس عنوان کرد: هلال احمر باید بیشتر با مردم باشد و حرکت این جمعیت باید به سمت مردم صورت گیرد.
گناباد- رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: همکاری خوب کمیسیون تلفیق و هلال احمر باعث شده تا بودجه سال ۹۷ این جمعیت نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته باشد.
به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر پیوندی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح مجتمع امدادی، فرهنگی،آموزشی جمعیت هلال احمر گناباد اظهار کرد: جمعیت هلال احمر در ایران یک نهاد خیریه و غیرانتفاعی بوده و کمک هایی دولت نیز به این نهاد دارد که براساس وظایف حاکمیتی در حوزه امداد و نجات فعالیت می کند.
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