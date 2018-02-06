افزایش ۱۵ درصدی بودجه هلال احمر در سال ۹۷

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر پیوندی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح مجتمع امدادی، فرهنگی،آموزشی جمعیت هلال احمر گناباد اظهار کرد: جمعیت هلال احمر در ایران یک نهاد خیریه و غیرانتفاعی بوده و کمک هایی دولت نیز به این نهاد دارد که براساس وظایف حاکمیتی در حوزه امداد و نجات فعالیت می کند.

وی افزود: کشور ما در منطقه حادثه خیزی قرار دارد و شاهد زلزله ها و یا اتفاقاتی مانند برف اخیر در آن هستیم که نیاز به زیرساخت های متعددی دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور خاطرنشان کرد: کمبود زیرساخت ها در کشور وجود دارد و در برف اخیر این موضوع را به خوبی نشان داد ولی جمعیت هلال احمر سعی کرده است این کمبودها باعث عدم رضایتمندی مردم نشود.

پیوندی افزود: در زلزله کرمانشان و کرمان شاهد آن بودیم که با همدلی مردم و هلال احمر یک کارنامه ماندگاری از جمعیت هلال احمر بجا گذاشته شد.

رئیس جمعیت هلال احمر کشورگفت: بودجه سال ۹۷ هلال احمر نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته که این نشان از همکاری خوب کمسیون تلفیق و این جمعیت است.

وی افزود: برنامه های فرهنگی و آموزشی از اولویت های ما در جمعیت هلال احمر است و سازمان جوانان این جمعیت می تواند نقش موثری در این خصوص داشته باشد و حتی نقش ارتباطی بین مردم و دولت را اجرا کند.

پیوندی با اشاره به کمک های مردم در موارد حساس عنوان کرد: هلال احمر باید بیشتر با مردم باشد و حرکت این جمعیت باید به سمت مردم صورت گیرد.