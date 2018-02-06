پلمب یک واحد آبکاری آلاینده در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیدا اکار، پیش از ظهر سه شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: یک واحد آبکاری در شهرک صنعتی بهاریه که به دلیل غیر مجاز بودن و هدایت پساب آلاینده خود به منابع پذیرنده محیطی اخطاریه های متعددی از سوی این اداره دریافت نموده بود برای دومین بار پلمب شد.

وی در ادامه با توضیح اینکه در اکثر موارد متاسفانه واحدهای آبکاری در شرایط غیر اصولی، بدون در نظر گرفتن استانداردهای زیست محیطی فعالیت نموده و از طریق تخلیه پساب خام به محیط های پذیرنده و انتشار بخارات سمی و فلزات سنگین پسماندهای خود موجبات آلودگی آب و خاک و هوا را فراهم می نمایند، افزود: پس از پیگیری های صورت گرفته توسط کارشناسان حقوقی این اداره واحد آبکاری مذکور به دلیل عدم توجه به اخطاریه های صادره ، فک پلمب غیر قانونی و ادامه فعالیت آلاینده خود با دستور مراجع قضایی پلمب گردیده و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد .

اکار در پایان گفت: دشواری شناسایی، نظارت و پایش واحدهای سنتی و صنفی که به صورت پراکنده در مناطق مختلف شهرستان بهارستان مستقر بوده یکی از معضلاتی است که با آن روبرو هستیم که حل آن از طریق ساماندهی واحدها با همکاری های بین بخشی و توسط ارگان های ذیربط خصوصا اداره صنعت و معدن وتجارت امکان پذیر خواهد بود.