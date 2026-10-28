پنجمین حراج تخصصی باران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه پنجمین حراج تخصصی هنرهای ایرانی و اسلامی باران با ارائه بیش از ۸۰ اثر در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد.

سیده محبوبه کاظمی دولابی، بنیان‌گذار حراج باران و مدیر مسئول نگارخانه ترانه باران، در این مراسم با اشاره به فاصله هفت‌ساله از برگزاری آخرین دوره این حراج گفت: خوشحالم که بعد از هفت سال دوباره در کنار شما هستیم. امیدوارم دوستانی که در دوره‌های گذشته همراه ما بودند، از انتخاب‌هایی که برای این دوره انجام شده است لذت ببرند و با آثار ارائه‌شده ارتباط برقرار کنند. در این سال‌ها، از اواخر سال ۱۳۹۸ و آغاز همه‌گیری کرونا تا شرایط دشوار کشور، هر سال تجربه‌های تلخ و دردناکی را پشت سر گذاشتیم، اما توانستیم در کنار یکدیگر این روزها را دوام بیاوریم. بزرگ‌ترین احساس مسئولیتی که برای خودم، تیمم و مجموعه باران قائلم، این است که در این روزهای دشوار، رسالت و مسئولیت فرهنگی خودمان را با مقاومت فرهنگی نشان دهیم.

وی تصریح کرد: ما خودمان را سربازان فرهنگی این کشور می‌دانیم. بزرگ‌ترین انگیزه‌ام برای برگزاری پنجمین حراج نیز همین بود. با وجود اینکه به من توصیه می‌شد در چنین شرایطی این کار را انجام ندهم؛ زیرا ریسک بسیار بالایی داشت و هر اتفاقی ممکن بود رخ دهد، با عشق و اعتقاد راسخ به آینده فرهنگ و هنر این سرزمین، به‌ویژه هنرهای اصیل و تمدنی ایرانی اسلامی، تصمیم گرفتم این دوره را برگزار کنم. خوشحالم که با همراهی افرادی که در این مسیر به ما کمک کردند، امروز توانستیم این اتفاق را رقم بزنیم.

کاظمی دولابی درباره ادای احترام این دوره به بزرگان هنر ایران اظهار کرد: در دوره‌های گذشته، هر سال حراج را به روح یکی از هنرمندان بزرگ کشور تقدیم می‌کردیم. از زنده‌یاد میرعماد حسنی، عبدالمجید درویش و میرزا غلامرضا گرفته تا عمادالکتاب، همواره یاد یکی از بزرگان هنر ایران را گرامی داشته‌ایم. این دوره را نیز به روح بزرگ محمود فرشچیان تقدیم کرده‌ام.

وی با بیان اینکه محوریت تخصصی نگارخانه ترانه باران و حراج باران، خط و خوشنویسی است، اشاره کرد: از این دوره، نگارگری را نیز به‌عنوان یکی از هنرهای اصیل، تمدنی و جهانی ایران به حوزه فعالیت خود اضافه کرده‌ایم. نگارگری، مانند خوشنویسی، در جهان مخاطبان و علاقه‌مندان بسیاری دارد. در همین راستا، با رونمایی از یکی از مهم‌ترین آثار استاد فرشچیان، این مسیر تازه را آغاز کرده‌ایم. این اثر نماد مقاومت، استواری و امید است.

مدیر گالری ترانه باران همچنین به اقدامات زیرساختی مجموعه ترانه باران در دوره وقفه حراج اشاره کرد و گفت: در هفت سالی که حراج باران برگزار نشد، با وجود همه فراز و نشیب‌ها، تلاش کردیم زیرساخت‌های مهمی را در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد کنیم. مرمت خانه پدری جلال آل‌احمد را از سال ۱۳۹۹ آغاز کردیم و این مجموعه اکنون در آستانه گشایش است تا به یکی از شعبه‌های فعال ترانه باران در حوزه فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسلامی تبدیل شود. همچنین نمایشگاه بزرگی از آثار رضا مافی را به مدت ۴۰ روز در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار کردیم. در سال ۱۴۰۳ نیز نخستین نمایشگاه تخصصی هنرهای قرآنی را در فرهنگسرای نیاوران برپا کردیم؛ نمایشگاهی که قصد داریم آن را در ایران و کشورهای منطقه تکرار کنیم. امیدوارم هرچه زودتر آرامش به کشور ما و دیگر کشورهایی که با ناامنی مواجهند، بازگردد و بتوانیم این مسیر فرهنگی را ادامه دهیم.

پنجمین دوره حراج باران از ۵ الی ۸ آبان‌ در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار می‌شود و بازدید از نمایشگاه آثار در روزهای ۶ و ۷ آبان‌ برای عموم آزاد است.