به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقی‌زاده با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزهای کشور در مهرماه امسال گفت: در این مدت ۱۴ هزار و ۶۸۷ درخواست مجوز کسب‌وکار در استان فارس ثبت شده که از این تعداد، برای ۸ هزار و ۱۸۴ درخواست، معادل ۵۶ درصد کل تقاضاها، مجوز صادر شده است.

وی افزود: تعداد درخواست‌های ثبت‌شده و مجوزهای صادرشده در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵۸ و ۵۵ درصد افزایش داشته است؛ روندی که بیانگر بهبود فرایند صدور مجوزها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان فارس است‌

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تشریح وضعیت سایر درخواست‌های ثبت‌شده تا پایان مهرماه بیان کرد: ۳ هزار و ۶۵۳ درخواست، معادل ۲۵ درصد کل تقاضاها، در مراحل تکمیل، تأیید مدارک و دریافت پاسخ استعلام قرار دارند.

تقی‌زاده ادامه داد: همچنین ۳۱۷ درخواست، معادل حدود ۲ درصد از کل تقاضاها، به دلایل مختلف لغو شده یا با انصراف متقاضیان مواجه شده است.

کشاورزی و مشاغل خانگی در صدر تقاضای مجوز

وی با اشاره به مجوزهای پرتقاضای استان در مهرماه گفت: در میان مجوزهای تأییدمحور، پروانه‌های کسب کشاورزی در حوزه باغداری و درختکاری، دامپروری و تولیدات دامی، زراعت، پروانه چرای دام در مرتع و پروانه طبابت بیشترین استقبال را داشته‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: در گروه مجوزهای ثبت‌محور نیز کسب‌وکارهای خانگی خیاطی لباس، پرورش گوسفند و بز، پرورش قارچ خوراکی، زنبورداری و قالیبافی در شمار درخواست‌های پرتعداد قرار گرفته‌اند.

سهم دستگاه‌های اجرایی از درخواست‌های مجوز

تقی‌زاده با تشریح عملکرد مراجع صدور مجوز گفت: اتاق اصناف مرکز استان با ۳ هزار و ۲۶۰ درخواست، معادل ۲۲.۲ درصد از کل تقاضاها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲ هزار و ۹۹۳ درخواست و سهم ۲۰.۴ درصدی در رتبه دوم قرار دارد و اداره کل جهاد کشاورزی فارس نیز با یک‌هزار و ۶۶۶ درخواست، معادل ۱۱.۳ درصد، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۶۸۴ درخواست، معادل ۴.۷ درصد، و اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس با ۶۳۰ درخواست، معادل ۴.۳ درصد، به ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند.

سهم ۳۵.۹ درصدی شیراز از درخواست‌های مجوز

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به پراکندگی جغرافیایی درخواست‌ها گفت: شهرستان شیراز با ثبت ۵ هزار و ۲۷۳ درخواست، معادل ۳۵.۹ درصد از کل تقاضاهای استان، بیشترین تعداد درخواست صدور مجوز را داشته است.

تقی‌زاده افزود: شهرستان‌های مرودشت، داراب، کازرون، جهرم و فسا نیز پس از شیراز در رتبه‌های بعدی قرار دارند و مجموع درخواست‌های این شهرستان‌ها بیش از ۲۰ درصد از کل تقاضاهای صدور مجوز در استان را تشکیل می‌دهد.

وی در پایان با تأکید بر نقش درگاه ملی مجوزها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رونق اشتغال‌زایی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند درخواست‌های ثبت‌شده را از طریق این درگاه، به‌موقع و با شفافیت پاسخ دهند.