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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

فردا صبح؛

کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» بررسی می‌شود

کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» بررسی می‌شود

کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» اثر استاد مرتضی مطهری با حضور کارشناسان فردا در قم نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نقد و بررسی کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی»  با حضور حجت الاسلام نجف لکزایی، حجت الاسلام محمدجواد نوروزی و حجت الاسلام محمدهادی یعقوب نژاد برگزار می شود.

کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» دربرگیرنده فرهنگ و موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری است.

این نشست چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به نشانی قم، چهارراه شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

نشست بررسی کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری برگزار می شود.

کد مطلب 4220978
سارا فرجی

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