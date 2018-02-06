به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نقد و بررسی کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» با حضور حجت الاسلام نجف لکزایی، حجت الاسلام محمدجواد نوروزی و حجت الاسلام محمدهادی یعقوب نژاد برگزار می شود.

کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» دربرگیرنده فرهنگ و موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری است.

این نشست چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به نشانی قم، چهارراه شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

نشست بررسی کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری برگزار می شود.