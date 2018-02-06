روحالله کریمی در حاشیه افتتاح پروژههای عمرانی بخش بیارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تأسیس دهیاریها میتواند گام مؤثری در راستای ساماندهی اقدامات توسعهای برای ارائه خدمات بهتر به مردم ساکن در روستاها باشد، ابراز داشت: از صدور مجوز ۳۷ دهیاری جدید در استان سمنان، سهم بیارجمند دو دهیاری جدید در روستاهای قلعه احمد و گرماب پایین در منطقه خارتوران است.
وی بابیان اینکه تأسیس دهیاریها امکان خدماتدهی به روستاها را افزایش میدهد، افزود: با دایر شدن این دو دهیاری تعداد دهیاریهای بخش بیارجمند به ۱۹ واحد رسید و با توجه به ابلاغی که توسط وزارت کشور صادر شد این دو دهیاری در مرحله انتخاب دهیار هستند که رسماً فعالیت خود را در این دهه شروع میکنند.
بخشدار بیارجمند بابیان اینکه سند چشمانداز توسعه چهار روستای قلعه بالا، احمدآباد، زمانآباد و رضاآباد بخش بیارجمند در حال تدوین است، ابراز داشت: عمده پروژههایی که میتوان در این منطقه انجام داد بحث گردشگری است اما با توجه به زمینههای خوب کشاورزی و آفتاب درخشان این منطقه میتوان با برنامه ریزی و دعوت از بخش خصوصی، به منطقه ای مناسب برای سرمایهگذاری پیرامون انرژی خورشیدی تبدیل شود.
کریمی در ادامه تصریح کرد: ملاک انتخاب این چهار روستا به دلیل پتانسیلهای بالقوه و وضعیت اقتصادی، معیشتی و ترکیب جمعیتی حاکم بر روستا بود که در صورت رخ داد حادثه این چهار نقطه بتوانند به نحو مطلوب در روستاهای همجوار خدمات خاص را ارائه دهند.
وی افزود: عملیات اجرای طرح ترسیب کربن که درواقع بحث توانمندی سازی و تهیه سند توسعه روستایی را بر عهده دارد دریکی از روستاهای بخش بیارجمند باهمت منابع طبیعی آغاز به کارکرد و بهتازگی عملیات اجرایی آن صورت گرفت که درواقع با ظرفیت سنجی و شناخت پتانسیلهای موجود در روستاها به تهیه سند چشمانداز توسعه روستایی کمک می کند.
بخشدار بیارجمند بابیان اینکه در بخش سند آمایش سرزمین ظرفیتهای مطلوب منطقه مد نظر قرار داده شده است، ابراز داشت: با توجه به بحث گردشگری بخش بیارجمند، وجود پارک ملی توران و کارخانه سیمان تعریفهایی برای تدوین سند آمایش سرزمین شده است که در این زمینه اصلاح محورهای مواصلاتی این بخش ازجمله بیارجمند-بردسکن میتواند نقش مؤثری در توسعه روستایی ایفا کند.
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