معرفی معاون هنری جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدالهی دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی، صادق برقعی را به عنوان معاون هنری بیست و یکمین دوره این جشنواره منصوب کرد.

در حکم صادر شده از سوی دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران آمده است: «نظر به شایستگی، تخصص و حسن سابقه جنابعالی در حوزه تئاتر به موجب این حکم به عنوان معاون هنری بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب می‌شوید. از آنجا که جشنواره تئاتر دانشگاهی از جمله رویدادهای بزرگ فرهنگی کشور است انتظار آن می‌رود تا با بهره مندی از نظر اساتید و پیشکسوتان این حوزه، زمینه لازم برای ارتقا و اعتلای تئاتر دانشگاهی فراهم گردد.

امید است در پناه خرد لایتناهی در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.»

بیست و یکمین جشنواره نئاتر دانشگاهی ایران، از تاریخ از ۱۶ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به دبیری حسین عبدالهی برگزار خواهد شد.