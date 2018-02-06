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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان:

نام کاشان در میان ٢٠ کاندیدای نهایی «پایتخت کتاب ایران» قرار گرفت

نام کاشان در میان ٢٠ کاندیدای نهایی «پایتخت کتاب ایران» قرار گرفت

اصفهان - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان گفت: کاشان با ارسال ۴۰ طرح، در چهارمین دوره معرفی و انتخاب پایتخت کتاب ایران حضور یافته است و به عنوان یکی از ٢٠ کاندیدای نهایی معرفی شد.

مصطفی جوادی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان کاشان با ارسال ۴۰ طرح، در چهارمین دوره معرفی و انتخاب پایتخت کتاب ایران حضور یافت، اظهار داشت: نام شهرستان کاشان از استان اصفهان در میان ٢٠ کاندیدای نهایی «پایتخت کتاب ایران» قرار گرفته است.

وی افزود: در نهایت از میان ۲۰ شهر  یکی از آنها به‌عنوان پایتخت کتاب ایران و چند شهر نیز به‌عنوان شهرهای خلاق در ترویج کتابخوانی معرفی می‌شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان تاکید کرد: ساعت مطالعه مادران و پدران، یک صبح یک کتاب، کتاب گردی دانش آموزان، تجهیز و راه اندازی اتوبوس ترویج کتاب، یک ماه با کتاب و نمایش خیابانی کتاب بخشی از ٤٠ طرح ارسالی کاشان به دبیرخانه مرکزی انتخاب پایتخت کتاب ایران بوده است.

وی  ادامه داد: در نهایت از میان ۲۰ کاندیدای عنوان پایتخت کتاب ایران حدود پنج شهر که امتیاز بالاتری در داوری نهایی دارند بازدید میدانی انجام می شود و نتیجه مجموعه داوری‌ها و کارشناسی‌ها در اختیار هیئت داوران نهایی قرار می‌گیرد.

جلسه نهایی داوری پایتخت کتاب ایران اسفندماه برگزار می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان تاکید کرد: جلسه نهایی داوری انتخاب پایتخت کتاب ایران، ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه ١٧ بهمن‌ماه در دفتر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، برنامه ارسالی هر شهر برای شرکت در طرح پایتخت کتاب ایران باید حاوی معرفی مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، ترویجی و ابتکاری در حوزه کتاب برای حداقل یک و حداکثر دو سال باشد و حداقل‌هایی نظیر مشارکت همه اجزای صنعت نشر، مشارکت همه نهادها و حوزهه کتاب و کتابخوانی، مشارکت سازمان‌های غیردولتی و دولتی مرتبط با کتابخوانی، حضور فعال مفاخر، مشاهیر و هنرمندان شاخص و محبوب، در نظر گرفتن طیف گسترده مخاطبان و اثربخشی و خلاقیت و پایداری در آن رعایت شده باشد.

گفتنی است شهرستان کاشان از استان اصفهان در طول سال های گذشته سه بار نامزد عنوان «پایتخت کتاب ایران» بوده است.

کد مطلب 4220994

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