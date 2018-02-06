احتمال واریز ۴۰ میلیارد تومان از بودجه قرآنی ۹۶ تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با برنامه نمای نزدیک رادیو قرآن با اشاره به ارسال نامه با موضوع اعتبارات قرآنی به نوبخت گفت: چندی پیش در خصوص بودجه قرآنی به اتفاق ۵۰ نفر از همکاران فراکسیون با نوبخت جلسه ای داشتیم و نقطه نظرات گلایه آمیز خود را مطرح کردم.

وی با بیان اینکه همچنین در جلسه خصوصی که با ایشان داشتم ایشان گفتند که من حتما جبران می کنم و بودجه را اصلاح خواهم کرد، خاطرنشان کرد: من در این نامه با توجه به اینکه قرار شد دستور موضوع را بدهند دو خواسته داشتم.

حجت الاسلام پژمان فر ادامه داد: اولین خواسته این بود که با توجه به کاهش اعتبارات سال ۹۶ و ۹۷ در حوزه مباحث قرآنی که در یک سال ۵۰ درصد و در سال دوم ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده این را اصلاح کنند، ایشان قول مساعد دادند که این اصلاح صورت بگیرد، خواسته دوم این بود که در باقیمانده سال ۹۶ مبلغی از ۱۰۰ میلیارد بودجه قرآنی که پیش بینی شده بود را پرداخت کنند.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوبخت طی درخواست هایی که در جلسه حضوری صورت گرفته بود گفتند برای اینکه اقدامات اجرایی شود یک مکاتبه ای داشته باشید و من این نامه را زدم، افزود: نوبخت دیروز و امروز به مجلس نیامدند ولی امیدواریم فردا که جلسه علنی داریم بیایند و دستور موضوع را بگیریم تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

وی با اشاره به پیگیری های بودجه قرآنی سال ۹۶ تصریح کرد: طی مکاتباتی که انجام دادیم توانستیم از معاونت فرهنگی سازمان برنامه و بودجه نامه پرداخت ۴۰ میلیارد از ۱۰۰ میلیارد تومان را بگیریم، این نامه رفته در بخش خزانه و منتظریم ببینیم با توجه به مقدار نقدینگی خزانه چقدر کسر و پرداخت می شود.

حجت الاسلام پژمان فر تاکید کرد: با توجه به اینکه این فرایند مدت زیادی را طی کرده من الان رقمی را اعلام نمی کنم؛ چراکه متاسفانه اعتماد ما نسبت به پرداخت این بودجه دچار خدشه شده ولی امیدواریم این اعتبار احیا شود.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تنها نامه من نبوده بلکه بیش از ۱۰۰ مکاتبه و جلسه در پیگیری مباحث قرآنی داشتم که متاسفانه هیچ کدام به نتیجه نرسیده است، گفت: ولی ما خسته نمی شویم و پیگیری های خود را ادامه می دهیم، البته لازمه اش این است که نگاه مثبت به حوزه قرآنی وجود داشته باشد که کمتر مشاهده کردیم.

وی با بیان اینکه به ما قول داده بودند که به مقدار بودجه قرآنی ۹۷ اضافه شود، گفت: به ما قول داده بودند در صورت جابه جایی منابع، از منابع دیگر مبلغ بودجه ۹۷ که ۴۰ میلیارد است اصلاح شود که متاسفانه حتی در کمیسیون تلفیق بحثی در مورد بودجه قرآنی نشد ما تلاش خود را می کنیم که این موضوع در صحن علنی مطرح شود ولی اهمیت این موضوع در نگاه بعضی از افراد کم است.