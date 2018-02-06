به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه از کویر تا دریا به مناسبت ایام الله دهه فجر با موضوع بررسی مساجد و نقش آن در انقلاب اسلامی، با حضور حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی (مشاور وزیر ارشاد و دبیر ستاد کانون های مساجد و مسئول کمیته مساجد ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی با اشاره به این که مساجد همواره دارای جایگاهی ارزشی و عالی هستند، گفتند: نگاه انقلاب اسلامی به مسجد همواره نگاهی مهمی است، به طوری که این مکان منحصر به فرد یک پایگاه مهم برای عبادت، اعتلای همزیستی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی و غیره است.

وی با اشاره به نقش و حضور مهم و ارزشی مساجد در روند انقلاب اسلامی، اظهار داشت: بدون شک ستون فقرات جامعه ی اسلامی مساجد هستند.

مسئول کمیته مساجد ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با بیان این که مساجد عامل دوام نظام اسلامی هستند، عنوان کرد: پایه گذاری تمدن نوین اسلامی همواره زمانی شکل می گیرد که برای این که از ظرفیت مساجد استفاده شود.

وی با اشاره به نگاه میشل فوکو به مساجد ایرانی، خاطر نشان کرد: این محقق جهانی در طی بررسی های مختلف در مورد مساجد ایران نظراتی بسیاری را ارائه می دهد، به طوری که نقش مساجد را در روند پیروزی انقلاب اسلامی نقشی بسیار مهم و مطلوب می داند.

حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی با اشاره به نقش رسانه ای مسجد در کشور و جامعه ی اسلامی، اظهار داشت: بدون شک مسجد در کنار نقش رسانه ای خود جایگاه بسیار فراتر از ساختار یک رسانه را نیز به خود اختصاص داده است؛ به طوری که به روند امام و ماموم بودن توان ایجاد حرکت در مردم را دارد.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: بدون شک مسجد ساختار نهادی نظام اسلامی را تشکیل داده است، به طوری که به صورت خرد در سطح جامعه حضور دارد.

فایل صوتی برنامه از کویر تا دریا از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام دهه ی فجر هر روز ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.