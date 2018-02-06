به گزارش خبرنگار مهر، نودودومین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی به میزبانی جامعةالمصطفی العالمیه و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در شهر مقدس قم تشکیل شد.

رضا سلامت ‌پناه دبیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجمع مشورتی که در محل جامعة‌المصطفی العالمیه برگزار شد و در طی بیاناتی به ترسیم کلی از فعالیت های قرآنی آن نهاد پرداخت و اشاره کرد که در گستره فعالیت های جامعه المصطفی، نقش بسیار مهم و ویژه قرآن دیده شده و قرآن به عنوان یک فعالیت جدی در برنامه های این مرکز در نظر گرفته می شود.

دبیر مجمع مشورتی با اشاره به دستور اول جلسه افزود: در راستای بهینه‌سازی فرآیندها و ساماندهی فعالیت‌های قرآنی، جهت رفع نواقص و آسیب‌ ها، موضوع «بررسی فرصت ‌ها و آسیب‌های معرفی و تجلیل از زبدگان و چهره های شاخص قرآنی» به عنوان اولین مصوبه این جلسه مورد بررسی قرار گرفته که پس از ارائه پیشنهاد توسط اعضای جلسه، مقرر شد جهت تدوین و طراحی آیین ‌نامه دقیق و روشن، دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی طی مکاتبه ‌ای با سه کمیسیون تخصصی، شاخص‌های ارزیابی و گزینش فعالان قرآنی را مطالبه و پس از ارائه به کمیته مزایای قرآنی کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم جهت بررسی و تکمیل، به منظور تصویب نهایی در شورای توسعه فرهنگ قرآنی بررسی شود.

سلامت پناه در ادامه افزود: دستور دوم این جلسه به «ارائه گزارش از فعالیت ها و بررسی مسایل قرآنی جامعة المصطفی العالمیه» ، بعد از ارائه گزارش جامعی از فعالیت‌های قرآنی این نهاد توسط آقایان حجت‌الاسلام‌ رضا شاکری معاون تربیتی فرهنگی جامعةالمصطفی العالمیه و حجت‌الاسلام محمدحسین رفیعی مدیرکل قرآن و حدیث جامعة المصطفی گزارشی در قالب کلیپ تصویری ارائه و پیشنهادهایی از سوی اعضای جلسه بیان شد.

دبیر مجمع مشورتی خاطر نشان کرد: همچنین در گذشته مصوبی در حمایت از تدوین فرهنگ قرآن که از سوی موسسه فرهنگ علوم قرآنی دائره المعارفی در 26 جلد تالیف می کند مصوب شده و از فعالیت های فناورانه ای در قالب محصولات دیجیتال حمایت کرده و ارتباطی بین نیاز های پژوهشی قرآنی مراکز و بخشی از نیاز های کاربردی مجموعه های قرآنی کشور را مدنظرقرار می دهد.

گفتنی است، نودوسومین جلسه مجمع مشورتی در24 بهمن ماه در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار می شود.