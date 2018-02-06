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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

مدیر کل امور تعاونیها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایرکشور:

۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به تشکلهای عشایری کشور اختصاص یافت

۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به تشکلهای عشایری کشور اختصاص یافت

قزوین- مدیر کل امور تعاونیها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر کشور گفت: در سال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به تشکلهای عشایری کشور اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحیمی روز سه شنبه در آئین تشکیل اولین مجمع تعاونی عشایری استان قزوین که با حضور بهزاد غیاثوند رئیس اداره عشایر استان و جمعی از عشایر استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: در سالجاری ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به تشکلهای عشایری اختصاص یافته که مجددا ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره ۴ درصد به تصویب دولت رسیده که در اختیار تشکلهای عشایری  در استانهای کشور قرار خواهد گرفت.

وی به اهمیت و ضرورت تشکیل شرکت های تعاونی عشایر در استانها اشاره کرد و اظهار داشت:  انتخاب هیات مدیره قوی برای این شرکتها می تواند در رشد، گسترش و توسعه شرکت تعاونی و حتی جامعه عشایری نقش سازنده ای داشته باشد.

مدیر کل امور تعاونیها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر کشور  با بیان اینکه مهمترین رسالت عشایر کشور شرکت تعاونی هاست گفت: در حال حاضر  ۲۰۴ شرکت تعاونی فعال در کشور وجود دارد که در سطح ۳۰ استان کشور پراکنده است.

رحیمی اضافه کرد:  از تعداد این ۲۰۴ شرکت تعاونی در سطح کشور ۲۱ اتحادیه استانی وجود دارد.

وی؛ حمایت از تشکلهای تعاونی های عشایری، هدایت این شرکت ها، نظارت بر عملکرد شرکتهای تعاونی و ارائه تسهیلات و توزیع جو، علوفه و نهاده ها ی دامی را مهمترین وظایف سازمان امور عشایر در تعاونی ها دانست.

رحیمی بر تخصیص سه درصد از سود شرکت های تعاونی در استانها به امر آموزش تاکید کرد و قانونگرایی، مردم گرایی و آموزش را مهمترین رکن در تاسیس شرکت تعاونی ها ذکر کرد.

وی خاطر نشان کرد : استان قزوین بستر و ظرفیت بسیار مناسبی درحوزه عشایر دارد که امیدواریم با تاسیس اولین شرکت تعاونی عشایر در آینده ای نزدیک جزو بهترین شرکت تعاونی های کشور با بیشترین امکانات، بهره وری و تسهیلات باشد.

کد مطلب 4221135

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