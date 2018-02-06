شناسایی مامور پلیس قلابی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده اظهار داشت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی که خود را مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی کرده قصد بازرسی از منزل وی را دارد موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی بخش لاران قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی ماموران فرد مورد نظر و دو نفر از هم دستانش را شناسایی و خودروی آنان متوقف که یکی از آنها خود را از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی کرد و اعلام داشت در کلانتری ۱۶ منظریه مشغول به خدمت است.

وی اظهار داشت: با توجه به استعلام به عمل آمده مشخص شد نامبردگان جعل عنوان کرده اند و از آنان تصاویر بسیار زیادی از جمله عکس سرتیپی، عکس سرهنگی با خودروی فرماندهی، عکس با مقامات لشکری و کشوری، چندین تصویر با لباس گروهک تروریستی داعش و کارت شناسایی داعش، پاسپورت کشور عراق، چندین حکم ورود به منزل و مخفیگاه و جعل چندین نامه آرم دار ناجا از کلانتری های مختلف از جمله ۱۶ منظریه و کلانتری اصفهان و... کشف شد.