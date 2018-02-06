به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات فنی ایران(کتاب‌های نردبان) این اثر داستان یک شکارچی است که ناگهان با نامه خداحافظی دخترش روبه رو می‌شود. دختر او به دلایل مختلف از خانه رفته است و حالا شکارچی باید تلاشش را برای دیدار دوباره با دخترش متوقف نکند.

«سفر مرد بی‌لبخند» داستان مردی است که با کشتن حیوانات امرار معاش می کند و کتاب درواقع به یکی از مسایل مهم محیط زیستی اشاره دارد.

او ناچار است دوستی با حیوانات را آغاز کند و در این میان چالش های جدیدی وارد زندگی اش می شود.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «شکارچی آن روز با عروسک دخترش جنگل و بیشه را وجب به وجب گشت، همه ی درخت‌ها و حیوانات به شکل دخترش در آمده بودند. هر پرنده ای که می‌دید، شبیه دخترش بود. آن روز شکارچی چیزی جز غصه و اندوه پیدا نکرد. دلش برای دخترش تنگ شده بد. عروسک را بغل کرد و با چشم های پر از اشک خوابید.»

این کتاب در قطع خشتی و با تصویرگری محبوبه اسفندیاری برای گروه سنی «ج» وارد بازار کتاب شده است.