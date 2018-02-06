تصویب تبصره های درآمدی سال ۹۷ شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان چهل و چهارمین جلسه خود پس از تصویب ردیف های درآمدی بودجه شهرداری تهران برای سال ۹۷ وارد بررسی تبصره های درآمدی این بودجه شدند.

بر اساس این گزارش در جریان بررسی تبصره ها تنها مواردی که پیشنهاداتی در خصوص آن وجود داشت به شور گذاشته شد و پس از اصلاح موارد ضروری با رای قاطع اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران نخستین پیشنهاد در تبصره های بودجه را مطرح کرد و گفت: در تبصره ۱۷ بندی وجود دارد که به شهرداری اجازه می دهد که قدرالسهم خود در پروژه های مشارکتی را پس از ۲۰ درصد تکمیل آن بفروشد.

وی اظهار داشت: تکمیل ۲۰ درصدی پروژه ها یعنی مرحله گود برداری و تکمیل پی ساختمان که موجب می شود که شهرداری پیش از ایجاد ارزش افزوده برای سهم خود، آن را واگذار کند.

وی تاکید کرد: در گذشته این رقم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بود که با اتفاقاتی این رقم به ۲۰ درصد کاهش یافت که پیشنهاد می شود این رقم به ۴۰ درصد افزایش یابد.

سید محمود میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: امروز متاسفانه بخش سرمایه گذاری شهرداری با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو است و سرمایه گذاری ها نشان می دهد که ما باید شاهد باشیم که پروژه هایی همچون پارکینگ ها پس از ۲۰ سال به بهره برداری برسد.

زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای شهر تهران در تائید این پیشنهاد اظهار داشت: وقتی در پروژه های مشارکتی، پیشرفت از میزانی فراتر برود هم ارزش ملک و هم مشتریان آن متفاوت می شوند از این روی من با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی موافقم.

نماینده شهرداری تهران در توضیح این تبصره اظهار داشت: تا پیش از سال ۹۳ این رقم ۲۵ درصد بود و در سال ۹۴ به ۲۰ درصد کاهش یافت این در حالی است که در این موضوع قید شده است که ارزش ملک با فرض اتمام کامل آن مورد محاسبه قرار گیرد. در نهایت این پیشنهاد با عدم رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب نرسید.

زهرا صدراعظم نوری نیز در همین تبصره خواستار حذف "فروش قدرالسهم شهرداری به صورت غیر نقدی" در زمان قسط بندی آن شد که نماینده شهرداری دلیل آن را توضیح داد. در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.

صدراعظم نوری همچنین خواستار تصویب شورای شهر پیش از تهیه تضامین شد که با توضیح مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد خود را پس گرفت.

محمد سالاری نیز در جریان بررسی این تبصره خواستار به روز رسانی مال الاجاره شهرداری شد و تاکید کرد: همچون سال ۹۶ این موضوع باید در قالب نقدی قرار گیرد.

پس از این تبصره برخی از اعضای شورای شهر تهران خواستار گنجانده شدن برخی پروژه های مدیریت شهری در قالب تبصره مربوط به پروژه های بزرگ مقیاس شدند.

محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گفت: پارک علم و فن آوری موضوعی است که ضرورت آن را شهرداری پذیرفته و ردیفی برای آن در بودجه دیده است این در حالی است که بودجه یک میلیارد تومانی برای این پروژه بسیار کم است. با رای اعضای شورای شهر تهران این موضوع به تصویب رسید.

زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران پیشنهاد دهنده دیگر بود که خواستار گنجانده شدن پروژه های احداث و توسعه دهکده سلامت و توسعه صنایع مرتبط با پردازش مواد قابل بازیافت در قالب دو بند به تبصره ۲۰ لایحه بودجه شد.

وی در تشریح این پیشنهادها گفت: موضوع دهکده سلامت موضوعی جذاب برای بخش خصوصی است که می تواند موجب ارتقا گردشگری در شهر شود.

وی تصریح کرد: سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه ما نیز این پروژه را اجرا کرده و در آن موفق بوده اند. وی همچنین موضوع پردازش مواد قابل بازیافت را موضوعی جذاب برای بخش خصوصی دانست.

محمد سالاری در مخالفت با موضوع ایجاد دهکده سلامت گفت: موضوع دهکده سلامت موضوع خوبی است اما جزئی از وظایف دولت است.

ناهید خداکرمی در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: موضوع دهکده سلامت تنها به مرکز درمانی خلاصه نمی شود بلکه موضوع رستوران های سلامت و ورزش را نیز شامل می شود و مسئله جامعی است که می تواند به ارتقا سلامت شهروندان کمک کند. این دو پیشنهاد نیز با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

موضوع پیشنهادی کمیسیون سلامت مبنی بر اعلام دوره ای اسناد پرداختنی به شورای شهر تهران موضوعی بود که با رای اعضای شورای شهر تهران به تبصره های بودجه ۹۷ گنجانده شد.

همچنین موضوع درآمد ناشی از پارک حاشیه ای که کمیسیون عمران پیشنهاد آن را مطرح کرده بود در قالب تبصره ها قرار گرفت و مقرر شد موضوع مربوط به هزینه آن مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد. در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران سقف درآمدهای شهرداری تهران ۱۷۴ هزارو ۲۹۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به تصویب رسید.