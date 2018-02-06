به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از برترین های کنکور سال ۹۶ - ۹۵ شهرستان گناوه گفت: امروز مراسم تجلیل از ۱۳۰ دانشجو، ۱۷ دهیار، ۱۳ مدیر و ۱۶ دبیری که کلاس های کنکور را بر عهده داشتند از سوی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه اظهارداشت: ما شاهد تجلیل از ۱۳۰ دانشجوی راه یافته به دانشگاه‌های دولتی در سراسر کشور هستیم و امروز روزی است که حاصل تلاش مجموعه‌ای موفق برداشت می‌شود مجموعه‌ای که دانش آموز، خانواده، معلم، آموزش و پرورش و مسئولین در آن جا دارند و این نتیجه چه خوشایند و دلچسب است.

وی بیان داشت: ۱۰ دانشجوی پزشکی، ۶ دانشجویی با زیر شاخه پزشکی و ۷ دانشجو با رتبه زیر هزار داشته‌ایم و حدود ۱۰۰ دانشجو دیگر در رشته‌های یگر و دانشگاه‌های خوب کشور قبول شده‌اند که ما در تلاش هستیم که بتوانیم سال بعد تعداد قبول شدگان و گرفتن رتبه های زیر هزار را افزایش دهیم.

احمدی تصریح کرد: در سال ۹۶ - ۹۵ نسبت به سال ۹۵ - ۹۴ پیشرفت در قبولی کنکور را داشته‌ایم همچنین رشد قبولی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این حاصل تلاش، برنامه ریزی و برگزاری اختصاصی چهار پایگاه کنکور برای دانش‌آموزان و پرداخته ۱۲۱ میلیون تومان برای کلاس های کنکور و تقویتی بنیه علمی روستایی از طرف دهیاری ها است.

مراسم تجلیل از برترین های کنکور گناوه با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان، فرماندار، امام جمعه، بخشدار و مسئولین شهرستان گناوه در سالن فنی حرفه ای گناوه برگزار شد.