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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

به مناسبت دهه فجر؛

جابجایی رکورد گینس توسط ورزشکار مینابی

جابجایی رکورد گینس توسط ورزشکار مینابی

میناب - ورزشکار مینابی رکورد حرکت تعادل نگهداری توپ بر روی پا را که در اختیار ورزشکار آمریکایی بود تغییر داد.

آرش احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: پیش از این با حرکت تعادل حفظ توپ بر روی سر رکورد جدید را در گینس ثبت کردم ودر تلاشم که بتوانم باحرکات مختلف رکورد های جدیدی را ثبت کنم.

این ورزشکار گفت: به مناسبت دهه فجر وبا همکاری اداره ورزش وجوانان باثبت رکورد یک ساعته حفظ تعادل توپ بر روی پاکه پیش ازاین در اختیار یک ورزشکار آمریکایی وبه مدت زمان ۲۶دقیقه بود راتوانستم تغییر دهم.

 آرش احمدی طیفکانی با نگه‌داشتن یک ساعت و ۲۳دقیقه و ۱۲ ثانیه توپ فوتبال به‌صورت ثابت بر روی یک پا، توانست رکورد جهان را بشکند. احمدی که از ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه هفدهم بهمن کار خود را در بوستان دانشجو میناب آغاز کرده بود، توانست تا ساعت ۱۸:۲۳ به کار خود پایان دهد

کد مطلب 4221758

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