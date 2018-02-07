برگزیدگان کتاب سال جمهوری اسلامی وجایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آثار برگزیده سی‌ و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه و طی مراسمی با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری در تالار وحدت در تهران، معرفی شدند.

عناوین آثار برگزیده این جایزه به شرح زیر است:

الف ـ کلیات

کلیات

۱. تاریخ و تحول نشر: درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانه انقلاب، تالیف عبدالحسین آذرنگ، تهران: خانه کتاب، ۱۳۹۵، ۹۴۴ ص.

ب ـ دین

کلیات اسلام

۲. تاسیس الشیعۀ الکرام لعلوم الاسلام، تالیف سیدحسن صدر کاظمی عاملی، تحقیق الشیخ محمدجواد محمودی، تعلیق و مراجعه سیدعبدالستار حسنی، قم: موسسه کتابشناسی شیعه، ۱۳۹۵، ۲ ج.

کلام

۳. دلائل الصدق لنهج الحق ۸ ج، تالیف محمد حسن المظفر، تحقیق موسسه آل البیت (ع) لاحیاءالتراث، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث، ۱۳۹۵، ۸ ج.

سیره معصومین

۴. الصحیح من سیرۀ الامام علی (ع)، تالیف سیدجعفر مرتضی عاملی، قم: مرکز نشر و ترجمه علام سیدجعفر عاملی، ۱۳۹۵، ۵۳ ج.

ج ـ علوم کاربردی

پزشکی

دو کتاب به طور مشترک انتخاب شدند:

۵. کتاب طب تنفس، تالیف پرویز واحدی، مشهد: نگاران سبز، ۱۳۹۵، ۲ ج.

۶. ضربه‌های جمجمه و مغز، تالیف یعقوب ترسلی، تهران: ختن، ۱۳۹۵، ۵۳۲ ص. : مصور، (رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی)، ۲۲×۲۹ س م.

مهندسی کشاورزی

۷. ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا، تالیف سعید کاظمی نجفی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، مرکز نشر آثار علمی، ۱۳۹۵، ۴۵۲ ص. : مصور، جدول، نمودار.

د ـ هنر

کلیات هنر

۸. دایره المعارف هنر: نقاشی/ پیکره‌سازی/ طراحی گرافیک/ عکاسی/ رسانه‌های نو/ تصویرگری/ چاپگری/ طنزنگاری، تألیف رویین پاکباز، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۹۴، ۳ ج، مصور.

هنرهای تجسمی

۹. شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی؛ کتیبه‌های صحن عتیق، تألیف مهدی صحراگرد، مشهد: آستان قدس رضوی، موسسه آفرینش‌های هنری، ۱۳۹۵، ۲۹۲ ص. : مصور، (بخشی رنگی)؛ ۳۴×۲۴ س م.

هـ ـ ادبیات

نثر معاصر

دو کتاب به طور مشترک انتخاب شدند:

۱۰. این خیابان سرعت گیر ندارد، تالیف مریم جهانی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۵، ۱۵۱ ص.

۱۱. بی کتابی، تالیف محمدرضا شرفی خبوشان، تهران: موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب، ۱۳۹۴، ۲۶۱ ص.

و ـ تاریخ و جغرافیا

تاریخ

۱۲. اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران(پژوهش)، تالیف محمدباقر وثوقی و منصور صفت گل، تهران: سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۳۹۵، ۳ ج. : مصور (بخشی رنگی)، جدول، نقشه (بخش رنگی)، عکس (رنگی)؛ ۳۳×۳۳ س م.

بر اساس همین گزارش، دبیرخانه سی‌ و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، آثار شایسته تقدیر این دوره را به شرح زیر اعلام کرد:

الف) کلیات

نسخ خطی

۱. دستنامه نسخه شناسی نسخه‌های به خط عربی، تألیف فرانسوا دروش، ترجمۀ سیدمحمدحسین مرعشی، تهران: سمت، ۱۳۹۵، دوازده، ۵۰۴ ص. : مصور (بخشی رنگی).

ب) فلسفه و روانشناسی

فلسفه غرب

در این گروه دو کتاب در بخش ترجمه به طور مشترک انتخاب شدند:

۲. بی دولتی، دولت، آرمان شهر، تالیف رابرت نوزیک، ترجمه محسن رنجبر، تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۵، ۴۴۰ ص.

۳. نوشتار و تفاوت، تالیف ژاک دریدا، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، ۱۳۹۵، ۶۳۶ ص.

فلسفه اسلامی

۴. نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی، تالیف مهدی عباس زاده، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۵، ۶۵۲ ص.

منطق

۵. شرح منطق اشارات (نهج اول تا دهم)، تالیف مهدی عظیمی، قم: نشر حکمت اسلامی، ۱۳۹۵، ۳ ج.

۶. منطق تطبیقی، تالیف اسدالله فلاحی، تهران: سمت، ۱۳۹۵، ده، ۳۶۴ ص.

ج) دین

علوم قرآنی

۷. غرر قرآن از نظریه تا تفسیر، تالیف علی راد، قم: دارالحدیث، ۱۳۹۵، ۲۸۳ ص.

در گروه دو کتاب در بخش ترجمه به طور مشترک انتخاب شدند:

۸. تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی، تالیف گروه نویسندگان، ترجمه محمدعلی طباطبایی، قم: دارالحدیث، ۱۳۹۵، ۴۱۶ ص.

۹. قرآن شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی، تالیف گروه نویسندگان، ترجمه محمدعلی طباطبایی، قم: دارالحدیث، ۱۳۹۵، ۳۱۱ ص.

کلام

۱۰. بنیاد اندیشه سیاسی در اسلام (از تکوین تا تدوین)، تالیف سیدعلی میرموسوی، قم: دانشگاه مفید، ۱۳۹۵، ۴۱۹ ص.

۱۱. جستارهایی در مدرسه کلامی بغداد، تالیف جمعی از نویسندگان، قم: دارالحدیث، ۱۳۹۵، ۶۵۷ ص.

اخلاق

۱۲. قانون اخلاق بر پایه نقد عقل به عقل، تألیف علی عابدی شاهرودی، قم: کتاب طه، ۱۳۹۵، ۵۹۲ ص.

سیره معصومین

۱۳. الشهیدالاول: محمدبن مکی العاملی، حیاته و آثار (م ۷۸۶)، تألیف رضا مختاری، قم: موسسه کتاب-شناسی شیعه، ۱۳۹۵، ۸۴۰ ص. : مصور، نمونه.

در این گروه دو کتاب دیگر در بخش تألیف به طور مشترک انتخاب شدند:

۱۴. تطورشناسی سیره نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامان علیهم السلام، تألیف حسین حسینیان مقدم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۵، هشت، ۳۲۸ ص. : مصور، جدول، نمودار.

۱۵. تصحیح و منبع شناسی کتاب الملهوف سیدابن طاووس: با استفاده از ۵۷ نسخه خطی، تألیف مصطفی صادقی کاشانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۵، ۳۲۴ ص. : نمونه، جدول، تصویر رنگی.

۱۶. طبقات اعلام الشیعه: نقباءالبشر فی القرن الرابع عشر، تألیف آغابزرگ طهرانی، تصحیح محمد طباطبائی بهبهانی (منصور)، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۵، ۶ ج.

ادیان دیگر

۱۷. تاریخ اندیشه‌های دینی، تألیف میرچا الیاده، ترجمه بهزاد سالکی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، ۱۳۹۵، ۳ ج.

د) علوم اجتماعی

اقتصاد

۱۸. سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان، تألیف محمدرضا یوسفی، تهران: سمت، ۱۳۹۵، ۵۳۳ ص.

هـ) زبان

زبان فارسی

۱۹. فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی، تألیف علاءالدین طباطبایی، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۹۵، ۶۴۰ ص.

و) علوم خالص

زمین شناسی

۲۰. شکستگی در سنگ، تالیف حسین معماریان، بهزاد تخم چی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۵، ۸۲۰ ص.

و) علوم کاربردی

علوم پزشکی

۲۱. کتاب جامع سلامت خانواده، تألیف اسکات لیتین، ترجمه سیدعلیرضا طلایی زواره و مرجان قائمی، تهران: تیمورزاده، ۱۳۹۵، ۲ ج، مصور (رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی).

دامپزشکی

۲۲. ایمنی شناسی دامپزشکی، تألیف مایکل ج. دی و رونالد شولتز، ترجمه غلامرضا نیکبخت بروجنی و محمدحسن متدین، محمدمهدی رنجبر، محمد خسروی، عاطفه اسماعیل نژاد، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۵، ۵۰۷ ص، مصور، جدول، نمودار.

مواد و معدن

۲۳. ترکیب اطلاعات، رویکردی نوین جهت تصمیم گیری در زمین شناسی، مهندسی معدن، و نفت، تألیف بهزاد تخم چی و محمد لطفی، حمید صیفی، مریم سادات حسینی، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)، ۱۳۹۵، ۸۰۸ ص.

۲۴. متالوژی جوشکاری و جوش پذیری، تألیف جان سی لیپولد، ترجمه مرتضی شمعانیان، حسین مستعان، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر، ۱۳۹۵، ۴۶۰ ص، مصور، جدول، نمودار.

مهندسی برق

۲۵. کنترل مدرن، تئوری و کاربرد، تألیف محمدعلی معصوم نیا، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۵، ۴۹۰ ص.

۲۶. مشارکت منابع تجدیدپذیر در بازار برق، تألیف جوان ام. مرالس، آنتونیو جی. کونخو، هنریک ماسن، پیر پینسون، مارکو زوگنو، ترجمه مهدی احسان و همکاران، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۵، ۶۳۸ ص.

مهندسی مکانیک

۲۷. روش‌ها و مکانیک شکل دهی فلزات، تألیف احمد عاصم پور، سینا نظری اونلقی، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۵، ۵۹۲ ص.

مهندسی کشاورزی

۲۸. تکثیر و پرورش میگوهای دریایی، تألیف کامران رضایی توابع، غلامرضا رفیعی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۵، ۲۹۰ ص، مصور، جدول، نمودار، بخش رنگی.

ز) هنر

هنرهای نمایشی

۲۹. گروه هنر ملی از آغاز تا پایان (۱۳۵۷ – ۱۳۳۵)، تألیف روح الله جعفری، تهران: افراز، ۱۳۹۵، ۲ ج.

موسیقی

۳۰. شناخت هنر موسیقی: سماع ردیف، شامل ۱۸ دفتر، تألیف مجید کیانی، تهران: مؤلف، ۱۳۹۵، ۷۶۵ ص.

نمایشنامه

۳۱. ائوریپیدس: پنج نمایشنامه، تألیف ایوریپیدس، ترجمه عبدالله کوثری، تهران: نی، ۱۳۹۵، ۵۵۵ ص.

ح) ادبیات

تاریخ و نقد ادبی

۳۲. بلاغت (از آتن تا مدینه)، تألیف داوود عمارتی مقدم، تهران: هرمس، ۱۳۹۵، ۳۴۰ ص.

۳۳. درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی، تألیف حسین صافی پیرلوجه، تهران: نی، ۱۳۹۵، ۳۳۴ ص.

۳۴. پرسش‌های بوطیقای داستایفسکی، تألیف میخاییل باختین، ترجمه سعید صلح جو، تهران: نیلوفر، ۱۳۹۵، ۶۰۸ ص.

متون قدیم

۳۵. سفینۀ کهن رباعیات، تصحیح ارحام مرادی، محمدافشین وفایی، تهران: نشر سخن، ۱۳۹۵، ۳۸۶ ص.

نثرمعاصر

۳۶. اسم شوهر من تهران است، تألیف زهره شعبانی، تهران: مرکز، ۱۳۹۵، ۹۶ ص.

ط) تاریخ و جغرافیا

تاریخ

۳۷. سیستم‌های استقراری و فرهنگ‌های باستانی دشت رامهرمز جنوب غربی ایران (نتایج کاوش در تل-گسر و بررسی منطقه ای رامهرمز)، تألیف عباس علیزاده، لقمان احمدزاده، مهدی امیدفر، ترجمه ماندانا کرمی، رامین یشمی، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۳۹۵، ۶۲۲ ص.

مستندنگاری

۳۸. آنک!... پاریس، تألیف میرجلال الدین کزازی، تهران: صدای معاصر، ۱۳۹۵، ۲۵۶ ص.

۳۹. سفر دیدار، تألیف محمدرضا توکلی صابری، تهران: اختران، ۱۳۹۵، ۲۲۳ ص.

ی) کودک و نوجوان

داستان تالیف

در این گروه دو کتاب به طور مشترک انتخاب شدند:

۴۰. مثل هیچکس، تألیف سپیده خلیلی، تهران: قدیانی، ۱۳۹۵، ۱۲۸ ص.

۴۱. خرسی که چپق می‌کشید، تألیف سیدجواد راهنما، تهران: هوپا، ۱۳۹۵، ۲۸۲ ص.

داستان ترجمه

۴۲. عروس دریایی، ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی، تهران: نشر افق، ۱۳۹۵، ۲۶۴ ص.

علوم و فنون

۴۳. مجموعه ۵ جلدی دانستنی‌های جانوران ایران و جهان، تألیف محمد کرام الدینی، تهران: نشر طلایی، ۱۳۹۵، ۶ ج.

آثار برگزیده بیست و پنجمین دوره جایزه جهانی کتاب سال

همچنین بر اساس این گزارش، دبیرخانه بیست و پنجمین دوره جایزه جهانی کتاب سال، اسامی آثار برگزیده این دوره را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. کتاب «وضعیتی از آمیختگی: مسیحیان، زرتشتیان، و فرهنگ سیاسی ایران در عهد باستان متأخر» اثر پروفسور «ریچارد ارنست پین»

۲. کتاب «کوه‌نشینان خاور نزدیک در عهد باستان: زاگرس نشینان در هزاره نخست پیش از میلاد» اثر سرکار خانم دکتر «سیلویا بالاتی»

۳. کتاب «شکل‌گیری فهم اسلامی از «کلاله» در سدۀ دوم هجری قمری ( ۷۱۸-۸۱۶ میلادی) : در میانۀ نص و شرع» اثر پروفسور «پاول پاولوویچ»

۴. کتاب «برگرفت شاهنامه به عنوان آئینه‌ای برای پادشاهان در سده‌های میانی» اثر سرکار خانم پروفسور نسرین عسکری

۵. کتاب «کاشی در معماری قرن ۱۵ میلادی ایران: هنرهای سلسله قراقویونلو و آق قویونلو» اثر سرکار خانم دکتر «ساندرا اوب»

۶. کتاب «چالش اسلام: رویکردهای تقرب‌بخش مسیحی» اثر پروفسور «کلاوس فون اشتوش»

۷. کتاب «انتقال دانش در گفتگو: پژوهشی در باب محاورات ادوار نخستین اسلام» اثر سرکار خانم پروفسور رگولا فورستر

۸. تصحیح و ترجمه کتاب «تنسوق نامه: کتاب نفیس ایلخانی در علوم و فنون ختایی» اثر پروفسور «شی گوآنگ»

۹. تصحیح و ترجمه کتاب «رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء (٣٩-٤١): رساله هشتم تا رساله دهم از بخش سوم در موضوع نفس و عقل» اثر پروفسور «اسماعیل قربان حسین پوناوالا» و سرکار خانم دکتر «کارملا بافیونی»