خشم اروپا از حمایت گرایی ترامپ

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: اصرار ترامپ بر رویکرد حمایت گرایانه اقتصادی و تقابل وی با اصول تجارت آزاد در نظام بین الملل منجر به خشم اتحادیه اروپا از وی شده است.

در جریان برگزاری اجلاس اقتصاد جهانی در داووس نیز این موضوع به عناوین مختلف ابراز شد. در مقابل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا صراحتا اتحادیه اروپا را نسبت به اقدامات محدود کننده و تنبیهی در حوزه تجاری و اقتصادی تهدید کرده است.

این تهدید در دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز پررنگ بود و پس از ورود ترامپ به کاخ سفید نیز پررنگ تر شد. با این حال به نظر می رسد رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سعی دارد در سال ۲۰۱۸ میلادی بخشی از این تهدیدات خود را عملیاتی کند. عملیاتی شدن اقدامات محدود کننده تجاری ترامپ علیه اروپای واحد، طرفین را درگیر یک منازعه اقتصادی و سیاسی تمام عیار خواهد کرد. موضوعی که تحلیلگران مسائل اقتصادی و امنیتی آمریکا و اروپا بارها نسبت به آن هشدار داده اند.

مروری بر اظهارات اخیر مقامات اروپایی در خصوص رویکرد اقتصادی دولت ترامپ، در نوع خود قابل تامل است. «گونتر اوتینگر» کمیسر بودجه اتحادیه اروپا در این خصوص می گوید: «اگر دولت ترامپ تعرفه های جدیدی را علیه صادرکنندگان اروپایی اعمال کند، اتحادیه اروپا نیز برای اتخاذ تدابیر تلافی جویانه درنگ نخواهد کرد. اگر صادرکنندگان اروپایی مجبور به پرداخت تعرفه باشند، ما این مساله را به یک خیابان دو طرفه تبدیل می کنیم. صادر کنندگان آمریکایی نیز باید تعرفه بپردازند».

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از بدو ورود به کاخ سفید، «حمایتگرایی یکجانبه اقتصادی» را در دستورکار خود قرار داده است. تلاش برای اعمال تعرفه های گمرکی کلان بر برخی محصولات خارجی و حمایت از نیروی کار آمریکایی و انتقال کارخانه هایی آمریکاییِ آن سوی مرزها به داخل کشور، از جمله اقدامات رئیس جمهوری جدید آمریکا در این خصوص محسوب می شود. شرکای سنتی ایالات متحده، دولت ترامپ را به عدول از قواعد جاری در حوزه تجارت آزاد متهم کرده و خواستار تجدید نظر اساسی در رویکرد اقتصادی دولت وی شده اند.

حضور ترامپ در کاخ سفید، مولد نوعی دیالکتیک فکری ـ عملی در مناسبات اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است. در یک سوی این معادله، «حمایت گرایی یکجانبه اقتصادی» و در سوی دیگر آن «تجارت آزاد» و دیگر مفاهیم و مصادیق جاری در ذیل اقتصاد عصر جهانی سازی به چشم می خورد. از این رو دیالکتیک یا منازعه اقتصادیِ به وجود آمده میان واشنگتن و اروپای واحد، ماهیتی «فکری» و تبعاتی «عملی» دارد.

در این زمینه لازم است میان ماهیت منازعه و تبعات آن تفکیکی هوشمندانه قائل شد. در دوران رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ ترامپ وعده داد به مانور اقتصادی شرکای وارداتی واشنگتن در اقتصاد آمریکا پایان خواهد داد. این وعده ترامپ با چاشنی انتقاد وی از سیاست خارجی پرهزینه دولت اوباما و دموکراتها در منطقه غرب آسیا و دیگر نقاط جهان همراه شد.

به عبارت دیگر، ترامپ به افکار عمومی وعده داد ضمن اتخاذ رویکرد حمایت گرایانه اقتصادی، از اقدامات و رفتارهای پرهزینه در سیاست خارجی کشورش خواهد کاست. این وعده ترامپ از سوی افکار عمومی آمریکا مورد استقبال قرار گرفت و بخشی از رشد آرای ترامپ در نظرسنجی های منتهی به ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی متأثر از رویکرد اقتصادی حمایت گرایانه وی بود.

با این حال، پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، برخی رای دهندگان به ترامپ دریافتند که اتخاذ سیاستهای حمایت گرایانه برای ایالات متحده خالی از هزینه نیست، ضمن آنکه این اقدام می تواند با واکنش طرفهای مقابل (خصوصا اروپا و چین) همراه باشد.