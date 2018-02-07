یک گام تا تصویب نهایی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی پورمختار در مورد آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، گفت: شورای نگهبان به برخی مواد لایحه ایراد گرفت که این ایرادات در کمیسیون در حال بررسی و برطرف شدن است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، افزود: انتظار داریم بعد از رفع اشکالات و بررسی بودجه در صحن علنی مجلس، لایحه مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جامع و کامل است، ادامه داد: سوء استفاده از کودکان، تجاوز و جلوگیری از رسیدن آنها به حقوقشان، شکنجه جسمی و روحی، ممانعت از تحصیل، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی، جرم انگاری خرید و فروش کودکان، سوء استفاده از کودکان برای درآمدهای اختصاصی اشکال و موارد مختلفی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: به طور قطع تصویب و اجرای درست و اصولی این لایحه تحول اساسی را در وضعیت کودکان ایجاد و بخش زیادی از مشکلات اجتماعی کودکان را مرتفع خواهد کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: البته وظایف نهادهایی مانند وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری و مجموعه های مرتبط با امور کودکان در این لایحه پیش بینی شده است.