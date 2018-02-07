مرکز پژوهش های شورای شهر تهران فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و چهارمین جلسه کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با موضوع بررسی لایحه بودجه ۹۷شهرداری تهران در سازمان ورزش شهرداری تهران،پروژه پارک پردیسان و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد.

در این جلسه زهرا صدراعظم نوری،رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر در جریان بررسی بودجه سازمان ورزش گفت: باید مشخص شود که وظیفه ما در زمینه ورزش چیست.ما به دنبال قهرمانی نیستیم بلکه در پی ارتقای زندگی هر شهروند هستیم.

وی ادامه داد:باید ورزش را به خود مردم و به بخش خصوصی سپرد.هرکاری که متصدی آن خود مردم باشند همیشه به بهترین نحو به ثمر می‌نشیند.در کنار آن دولت هم باید یارانه‌هایی به این بخش اختصاص داده و یا تفاهم‌نامه‌ای ما بین دولت و شهرداری برای کمک به ورزش ایجاد شود.

نوری با تاکید بر اینکه باید شرایط لازم برای ورزش زنان مهیا شود،اضافه کرد:ساعت‌های سالن‌های ورزشی فقط مورد استفاده خانوم‌های خانه‌دار است،باید حتما تدبیری در نظر گرفته شود تا بانوان کارمند نیز در حین ساعت کاری و یا بعد از آن فعالیت بدنی داشته باشند.همچنین باید زنان بتوانند از مواهب طبیعت هم برای ورزش استفاده کنند.

عضو شورای شهر تهران همچنین از رییس سازمان ورزش خواست تا سوله‌های مدیریت بحران که تحت عنوان الزهرا در اختیار این سازمان بوده را تخلیه کند و به جای آن‌ها امکان دیگری را بگیرند.

نوری در جریان بررسی بودجه پروژه پردیسان هم به این موضوع تاکید کرد که می‌بایست مردم و بخش‌های خصوصی را بیشتر در آن درگیر کرد.

او همچنین تاکید کرد:باید بعد طبیعی پارک حفظ شده و حداقل بارگذاری در این منطقه انجام شود.

در ادامه و با حضور یگانه،رییس مرکز مطالعات،رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران این سوال را مطرح کرد که اگر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی نباشد چه اتفاقی برای شهرداری تهران میفتد؟آیا پروژه‌ها متوقف می‌شوند؟

او تاکید کرد: مرکز مطالعات باید اثر بخش و اثرگذار باشد.باید منبع علمی تمام تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.اگر پول‌هایی که از مردم گرفته می‌شود به سمت و سوی خوبی هدایت شود قطعا اقدامات موثری انجام خواهد گرفت.

نوری اضافه کرد:از شما انتظار داریم که آزادمنش باشید و با رفتن و آمدن هیچ نهادی مطالعات شما تحت تاثیر قرار نگیرد.

رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر از فعال شدن مرکز پژوهش‌های شورا خبر داد و گفت: انتظار داریم تا مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران با مرکز پژوهش‌های شورای شهر تعامل داشته باشد.همچنین به سه عنصر ایمنی،مدیریت بحران و خدمات شهری در مطالعات توجه ویژه‌ای مبذول شود.

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تاکید کرد: حفظ ارزش‌های طبیعی و حفاظتی پارک پردیسان باید بالاترین اولویت را در برنامه‌ریزی ها و اقدامات داشته باشد.

در ادامه این جلسه ،آرش میلانی درخصوص بررسی نحوه ساماندهی، طراحی و توسعه بوستان پردیسان گفت: حفظ ارزش‌های طبیعی و حفاظتی این پارک باید بالاترین اولویت را در برنامه‌ریزی ها و اقدامات داشته باشد و شفافیت و اطلاع رسانی کافی به افکارعمومی در تمام مراحل کار انجام شود.

رییس کمیته محیط زیست شورا خاطر نشان کرد که تکمیل ساختمان‌های موزه تاریخ طبیعی و تجهیز و آماده سازی کل موزه‌ها در چارچوب طرح مصوب پارک سرمایه‌گذاری قابل توجه ای را می‌طلبد که شهرداری تهران در این زمینه مشارکت خوبی خواهد داشت.

وی افزود: اصل مهم در طرح ساماندهی پردیسان پذیرش هدایت فنی توسط کمیته‌های تخصصی و مبنا قرار گرفتن مطالعات علمی است که تاکنون نیز فعالیت‌ها در همین مسیر بوده و شورای شهر هم نظارت و پایش لازم را خواهد داشت. اصل مهم دیگر حداقل مداخله در عرصه مرکزی پارک است ضمن آنکه طراحی دسترسی ها برای مردم و اجرای زیرساخت‌ها باید در سازگاری کامل با طبیعت بوده و در دوره بهره‌برداری نیز ظرفیت و توان محیط مد نظر قرار گیرد.