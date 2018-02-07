به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در شبکه یک سیما به مناسبت سالگرد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت ایران تبریک عرض می کنم. ملت ما همواره در صحنه ها حضور داشته و با این حضور فعال و پررنگ خود اقتدار نظام را ثابت کرده است و ترفند ها و توطئه های دشمنان را نقش بر آب کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: انشاالله امسال نیز ملت ایران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اقتدار، پیروی از رهبری و عشق به نظام جمهوری اسلامی ایران را ثابت خواهند کرد و مشت محکمی بر دهان ترامپ و یاوه گویان دیگر خواهند زد. اظهارات اینها خیالات خامی است که همواره در ذهن اینها بوده است. ملت ایران همواره ثابت کرده است که عملا در میدان است. اقتدار نظام نیز در منطقه و جهان اسلام ثابت شده است. خداوند پشتیبان این ملت خواهد بود و امدادهای غیبی خداوند و ائمه پشتیبان ملت ایران خواهد بود و انشاالله در همه صحنه ها پیروز شده و خواهیم شد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سه دهه اخیر گفت: در قانون اساسی سه وظیفه مهم برای مجمع تشخص مصلحت نظام مشخص شده است. وظیفه اول حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص قوانین مجلس است. اگر مصوبه مجلس در شورای نگهبان رد شد و مجلس همچنان در مصوبه خود پافشاری کرد این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا تعیین تکلیف شود.

هاشمی شاهرودی تصریح کرد: دو ظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت دادن به رهبری در سیاست های کلان است که در قانون اساسی ضمن مسئولیت های رهبری، تدوین سیاست های کلان کشور است که زیر بنای همه برنامه ها و مقررات کشور است که جهت و حرکت نظام را در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشخص می کند.

سیاست های کلان روح قوانین کشور است

وی افزود: مجمع مشورت می دهد، سیاست ها را مشخص کرده و تقدیم رهبری می کند. رهبری نیز پس از بررسی چنانچه تصویب کنند به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد و لازم الاجرا است.

هاشمی شاهرودی تصریح کرد: سومین وظیفه مجمع حل معضلات است. اگر مشکلی باشد که حل نشود به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود تا مجمع راه حلی را برای معضلات بیابد. مجمع نیز در اجرای این سه وظیفه گام های خوبی را تا به امروز برداشته است.

وی در خصوص توجه مجلس و دستگاههای اجرایی به قوانین بالادستی برای تصویب قوانین و اجرای سیاست ها ادامه داد: یکی از وظایفی که اخیرا رهبری به مجمع ارجاع داده اند نظارت بر اجرای سیاست ها و اسناد بالادستی است. یکی از وظایف رهبری نظارت بر اجرای سیاست های کلان و اسناد بالادستی است که این وظیفه را به مجمع ارجاع دادند. در دوره اخیر بر مسئله نظارت تاکید کردند و بر لزوم تشکیل هیئتی جهت نظارت فعال بر اجرای سیاست ها تاکید کردند تا نظارتی فعال در اجرای سیاست ها اعمال شود.

هاشمی شاهرودی خاطر نشان کرد: سیاست های کلان روح قوانین کشور است و همه مقررات قانونی چه در مجلس تصویب شود و چه در هیئت دولت باید روح سیاست های کلی را در بر داشته باشد و بدنبال احیا آن سیاست ها باشند.

آئین نامه هیئت نظارت تدوین شده است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این موضوع نیاز به نظارت دقیق، فعال و پویا دارد. از ابتدا نیز رهبری بر این موضوع تاکید داشتند. پیش از این کمیسیون نظارت تشکیل می شد اما فعال نبود. انشاالله در این دوره تحولی در بحث نظارت ایجاد خواهد شد و هیئتی بدین منظور انتخاب شده است و آئین نامه هیئت نظارت تدوین شده و به رهبری ارائه خواهد شد و این هیئت فعالیت خود را آغاز خواهدکرد. امیدواریم با این روند جدید در اجرای اسناد نظارت کنیم.

هاشمی شاهرودی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص نظارت مجمع بر تدوین برنامه های ۵ ساله برای جلوگیری از اختلاف نظر دولت ها در خصوص تطابق یا عدم تطابق این برنامه ها با سند چشم انداز گفت: شورای نگهبان در قوانین مصوب مجلس نظارت می کند. یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد عدم مغایرت قوانین با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات مجمع است.

وی ادامه داد: همچنین شورای نگهبان نظارت دارد که قوانین متبلور سیاست های کلی و منطبق با سیاست های کلی نظام باشد.

هاشمی شاهرودی گفت: هیئتی نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، قوانین را بررسی کرده و به شورای نگهبان اعلام می کند که این قوانین برخلاف سیاست های نظام است. بنابراین قوانین به مجلس باز می گردد و به گونه ای تصویب می‌شود که بر اساس اسناد بالادستی باشد.

در صدد تدوین آئین نامه ای هستیم که ضمانت اجرایی برای نظارت ها بگذاریم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در صدد تدوین آئین نامه ای هستیم که ضمانت اجرایی برای نظارت ها بگذاریم که اگر دستگاهی تخلف کرد مجازاتی در حد انفصال و تخلفات اداری داشته باشد تا نظارت معنای جدی داشته باشد.

وی تصریح کرد: امیدواریم این آئین نامه در دوره آینده تصویب شود تا جلوی تخلفات گرفته شود.

هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: البته ممکن است مشکلاتی نیز در سیاست ها وجود داشته باشد که کلی باشد و قابل تفسیر باشد. اگر نظارت ها افزایش یابد این اختلافات نیز برطرف خواهد شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی در خصوص بالا بودن متوسط سن اعضای مجمع علیرغم وظایف سنگین شان گفت: تعیین اعضای مجمع توسط مقام معظم رهبری صورت می گیرد.

وی گفت: انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر معظم انقلاب است و به دلیل اینکه کار مجمع قانون گزاری و کارهای حقوقی است نیاز به حضور افراد با تجربه و نخبه و با سابقه دارد. خصوصیات لازم برای انجام وظایف از سوی رهبری در انتخاب افراد اتخاذ شده است و افراد از طیف های مختلف و با ویژگی های ارزشمند در مجمع حضور دارند.

وی درباره مباحث مطرح شده پیرامون نیاز کشور به دو مجلس و وجود مجلس نخبگان گفت: این مباحث در بازنگری قانون و مجلس مطرح است اما به نظر من اقدامی که از سوی امام خمینی (ره) به دلیل اشرافی که داشتند کاری را که مجلس سنا می تواند انجام دهد در حقیقت با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است. در واقع کار مجلس سنا حل اختلافات است وگرنه قانون گزاری را که مجلس عوام هم انجام می دهد.

هاشمی شاهرودی در پاسخ به سوالی در باره چگونگی اداره مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست آن با توجه به وجود افراد از طیف های مختلف گفت: به دلیل وجود افراد با سابقه و نخبه هیچ گونه مشکلی و تنشی در مجمع پیش نیامده و به دلیل نوع کار که علمی و برنامه ریزی و بحث ها جنبه فکری و علمی دارد و نظرات علمی و کاربردی و با دلیل در کمیسیون ها مطرح و در نهایت وارد مجمع می شود.

امیدواریم منویات رهبری در فعال شدن و پویا شدن مجمع صورت گیرد

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ مشکلی در مجمع بین اعضاء نبوده و همه افراد با آزادی سخن می گویند و همه یک رای دارند و اگر مربوط به اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشد رای اکثریت قاطع ملاک است و در نهایت مقام معظم رهبری نظر می دهند و تصویب می کنند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ممکن است یکی از اعضا در شورای نگهبان هم حضور داشته و رای دیگری بدهند اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر دیگری تصویب شود چون در مجمع به عنوان مصلحت اقدامات انجام می شود.

هاشمی شاهرودی درباره صندلی خالی اطراف رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات گفت: این صندلی ها مربوط به سران قواست و به دلیل اینکه این مسئولان کارهای دیگر دارند گاهی در جلسات حضور ندارند و صندلی ها خالی می مانند. البته برای حضور مستمر به آنها تذکر داده ایم و انشاءالله صندلی ها پر می شود.

وی درباره رصد جامعه و جهان توسط مجمع و اعلام نظر به مسئولان با توجه به نام مجمع و جایگاه آن، گفت: یکی از کارها مجمع اشراف به مسائل، بررسی و ارائه راهکارها، نظر و سیاست ها با توجه به اوضاع منطقه و جهان است. البته یک کمیته ویژه برای بررسی موضوعات تشکیل شده و در اصل کار مجمع این است.

هاشمی شاهرودی درباره وظایف جدیدی که در حکم جدید رهبری بر عهده اعضای مجمع گذاشته شده است گفت: در پیوست حکم جدید رهبری تاکید بر بازنگری در سیاست های گذشته‌ داشتند به دلیل اینکه با توجه به گذر زمان برخی سیاست ها نیاز به تعییر دارند.

وی ادامه داد: تا کنون حدود ۳۳ عنوان سیاست به اضافه سیاست های چشم انداز تصویب شده و ۲۱۷ مورد مخالفتی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته که باید دوباره بررسی شود که رهبری بازنگری را خواسته اند؛ البته در گذشته این وجود نداشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چابک سازی و مختصر کردن برخی نهاد های مربوط به مجمع را از دیگر خواسته های رهبری دانست و گفت: امیدواریم منویات رهبری در فعال شدن و پویا شدن مجمع صورت گیرد.

وی در باره اینکه در پایان این دوره چه اقداماتی انجام شده و چه گزارشی به مردم ارائه می شود گفت: فکر می کنم بحث چابک سازی و بحث نظامی و موفقیت های این حوزه که تحت نظر رهبری است که موجب نا امیدی دشمنان شده از مهمترین مطالب باشد که به آن می پردازیم .

هاشمی شاهرودی افزود: در بحث معیشت ، اجتماع و فرهنگی اقدامات بسیاری انجام شده که از مهمترین مسائل است. البته کارهای بسیاری باید انجام شود که بخشی از آنها به دلیل جنگ دشمنان و تحریم ها و خباثت آمریکاست.

وی گفت: اگر این مطالب درست باشد و بتوان سرمایه های داخلی و خارجی را به درستی هدایت و از فرصت ها به خوبی استفاده کرد مانند منابع مشترک پارس جنوبی می توانیم موفق باشیم.

باید اهداف اقتصاد مقاومتی احیا شود تا به اقتدار لازم برسیم

وی گفت: باید اهداف اقتصاد مقاومتی احیا شود تا به اقتدار لازم برسیم. دشمنان ما مخصوصا آمریکا اقتدار اقتصادی را یکی از نقاط ضعف ما می داند. اقتصاد مقاومتی همه ابعاد جامعه را در بر گرفته و برنامه جامعی برای همه ابعاد اقتصادی دارد.

هاشمی شاهرودی تاکید کرد: همه دستگاهها برای دستیابی به این اهداف و راهکارهای دستیابی به این اهداف هماهنگ شوند. گاهی در این راهکارها بین مسئولان اختلافات جدی وجود دارد. برخی معتقدند که باید تسهیلات بیشتری به تولید و اشتغال داده شود نه به تجارت. طبق آمارها 67 درصد از تسهیلات به تجارت دلالی داده می‌شود و مابقی به کشاورزی و تولید. باید بررسی شودکه چطور می‌شود این تسهیلات را به سمت تولید اشتغال سوق داد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در راهکارها، اختلاف نظرهای زیادی بین دستگاههای اجرایی و همچنین بین وزرای دولت وجود دارد.

وی گفت: فرصت های زیادی در کشور ما وجود دارد اما متاسفانه این فرصت ها بایکوت شده است. بخش خصوصی برای فعالیت خود مجوز می خواهد اما دولت یا مجوز نمی دهد و یا با تاخیر مجوز اعطا می کند که این امر موجب بایکوت فرصت ها می‌شود.

هاشمی شاهرودی بازاریابی در کشورهای همسایه را یکی از اقدامات مهم خواند و گفت: کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، آذربایجان، عراق و افغانستان برایمان بازارهای خوبی در اوایل بودند اما به دلیل عدم برنامه ریزی، این بازارها را از دست دادیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در سفر اخیر که به عراق داشتم سفیر ایران در عراق اعلام کرد که صادرات ایران به عراق به یک سوم کاهش یافته است و سوریه و ترکیه عمده بازارهای عراق را در دست گرفته اند. با اینکه مردم عراق با سعودی ها خوب نیستند اما تجارت زبان خودش را دارد. مردم عراق مقلد امام بودند و امام سالها در نجف زندگی می کردند ولی بازار ساز و کار خود را دارد. باید در این بخش کارهای علمی انجام شود و تولیدات ما حساب شده و با تدبیر انجام شود.

با دریامحوری می توان اشتغال زیادی ایجاد کرد

وی تخلف در صادرات را از عوامل ضربه زننده خواند و گفت: مثلا یک شرکت در اوایل محصولات خود را به خوبی صادر می کند اما در ادامه از محصول کم می گذارد و اعتبار خود را از دست می دهد یا شرکت ساختمانی در کار خود کم می گذارد که بر این اساس اعتبار شرکت های ایرانی از بین می رود.

هاشمی شاهرودی تصریح کرد: باید روابط اقتصادی در این کشورها اصل باشد. وزارت خارجه باید در رفت و آمدهای دیپلماتیک خود به این کشورها، اقتصاد را اصل قرار دهد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سه قوه در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید متمرکز بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهبود معیشت مردم شود تا فرصت ها احیا شود.

وی با اشاره به تاکید رهبری مبنی بر دریامحوری افزود: با دریامحوری می توان اشتغال زیادی ایجاد کرد. موقعیت جغرافیایی ما در منطقه بی نظیر است اما هرز می رود. باید همه قوا در راستای بهره برداری از این موقعیت برنامه ریزی کنند.

اقتدار اقتصادی داشته باشیم معیشت مردم را تضمین می کنیم

هاشمی شاهرودی اظهار داشت: در صورتی که از این منابع استفاده کنیم تحریم هیچ اثری نخواهد داشت اگر اقتدار اقتصادی داشته باشیم معیشت مردم را تضمین می کنیم و نقدینگی را به سمت تولید و صادرات متمرکز می کنیم به شرط اینکه همه قوا در اجرای بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی جدیت داشته باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ما در همه بخش های علم و صنعت از همه منطقه جلوتر هستیم. نیروهای انسانی قوی و با تجربه داریم که اگر مدیریت نشوند چنین شرایطی ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: اقتدار اقتصادی یکی از اصول اقتدار کشورها در منطقه است. امروز این طور نیست که قوی نباشیم اما هنوز با سند چشم انداز و انتظارات مردم و رهبری فاصله داریم.

هاشمی شاهرودی با تاکید بر لزوم حرکت مردم در این راستا گفت: مولدین و تولید کنندگان باید بهره وری را افزایش داده و روش های تولید را مدرن کنند و سال به سال دنبال این باشند که تولیداتی بهتر از سالهای قبل داشته باشند زیرا برخی کم گذاشتن ها موجب می‌شود که برای تولیدات ایران سوءسابقه در زمینه صادرات ایجاد کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید بانکهای داخلی و دولت در شرایط تحریم از تولید حمایت کنند. باید دولت تاجری که در راستای صادرات کار می کند، تضمین کند. باید موانع و مشکلات اقتصادی را که سبب عدم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی شده است را از پیش پا برداریم. اگر بر این کار متمرکز شویم موفق می‌شویم.

وی گفت: باید با مفاسد نیز برخورد شود. همه چیز باید شفاف بشود. هیچ چیزی نباید در اقتصاد پشت پرده باشد تا مفسده ای رخ ندهد.

