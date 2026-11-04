به گزارش خبرنگار مهر، سردار باستان شامگاه ۱۳ آبان در دویست‌وچهل‌ونهمین شب تجمع و راهپیمایی مردم شهرکرد، با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، اظهار کرد: ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و مداخلات استکبار جهانی است.

وی با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران، اظهار داشت: اقدامات مداخله‌جویانه این کشور به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی محدود نمی‌شود و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نقش‌آفرینی در تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ و کشتار دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ از جمله نمونه‌های تاریخی این مداخلات است.

جانشین معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه تقابل آمریکا با ایران ریشه در اختلافات عمیق فرهنگی و سیاسی دارد، افزود: فرهنگ اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی در برابر الگوی لیبرال‌دموکراسی غرب قرار گرفته و همین مسئله موجب شده است قدرت‌های سلطه‌گر همواره درصدد تضعیف جمهوری اسلامی باشند.

ایمان و اراده مردم، عامل ناکامی توطئه‌های دشمن

باستان با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اخیر علیه ایران تصریح کرد: دشمن با بهره‌گیری از فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته، مراکز صنعتی، تحقیقاتی و اقشار مختلف مردم از جمله دانش‌آموزان و دانشگاهیان را هدف قرار داد، اما تصور اینکه با ترور و کشتار می‌تواند اراده ملت ایران را درهم بشکند، محقق نشد.

وی سه مؤلفه ایمان، امید و اراده را از عوامل اصلی پایداری ملت ایران دانست و گفت: حضور مستمر مردم در صحنه و برخورداری از این ویژگی‌ها موجب شده است محاسبات دشمنان با شکست مواجه شود.

این فرمانده سپاه در ادامه، تغییر موازنه قدرت در منطقه و جهان را از جمله تحولات مهم سال‌های اخیر برشمرد و اظهار کرد: دوران تصمیم‌گیری یک‌جانبه آمریکا برای کشورهای منطقه و جهان با چالش جدی روبه‌رو شده است.

وی با اشاره به افزایش نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه‌ای افزود: امروز تهران به یکی از محورهای مهم رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک تبدیل شده و قدرت‌هایی همچون چین و روسیه نیز در معادلات بین‌المللی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند.

باستان همچنین ناکامی تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا در مواجهه با توان دفاعی ایران را از دیگر مواردی دانست که به گفته وی، ادعای برتری مطلق نظامی این کشور را با تردید مواجه کرده است.

هشدار درباره استفاده از خاک کشورهای منطقه علیه ایران

جانشین معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به استقرار نیروهای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه کشور را با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که خاک یا امکانات نظامی خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اقدام علیه ایران قرار دهند، باید مسئولیت پیامدهای این همکاری را بپذیرند.

باستان یکی دیگر از ناکامی‌های راهبردی آمریکا را شکست طرح تغییر نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: آمریکا در پی اجرای پروژه تغییر رژیم در ایران بود، اما حضور و مقاومت مردم مانع تحقق این هدف شد.

وی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و سرزمین‌های اشغالی، این تحولات را نشانه‌هایی از تغییرات در معادلات سیاسی جهان دانست.

این فرمانده سپاه، اعتراض دانشجویان و جوانان در کشورهای غربی به سیاست‌های دولت‌های خود را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: گسترش اعتراضات مردمی در این کشورها نشان می‌دهد الگوی سیاسی و فرهنگی غرب با چالش‌هایی جدی مواجه شده است.

باستان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و جهانی، اظهار کرد: تلاش آمریکا برای تسلط بر این آبراه راهبردی با ناکامی روبه‌رو شده و نقش ایران در مدیریت تحولات این منطقه همچنان تعیین‌کننده است.

وی همچنین با اشاره به تحولات بازار جهانی انرژی گفت: آمریکا و متحدانش که در گذشته نقش مؤثری در تعیین و مدیریت بازار نفت و انرژی داشتند، اکنون با محدودیت‌ها و چالش‌های بیشتری در این حوزه مواجه هستند.