به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ولایی‌برحق، رئیس جدید سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی، رئیس سابق این سازمان و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس شامگاه چهارشنبه با حضور در کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد انجوی‌نژاد مدیر این کانون فرهنگی دیدار کردند.

در این دیدار، حاضران با تجلیل از مجاهدت‌ها و تلاش‌های فرهنگی و دینی انجوی‌نژاد، از فعالیت‌ها و خدمات وی در عرصه ترویج معارف دینی و فعالیت‌های فرهنگی قدردانی کردند.