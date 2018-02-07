به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ هلند چهارشنبه شب با برگزاری دیدار تیم های توئنته و آلکمار پی گرفته شد که طی آن تیم آلکمار با نتیجه ۴ بر صفر میزبان خود را شکست داد.

در این بازی علیرضا جهانبخش در دقیقه ۱۰ از روی نقطه پنالتی دروازه تیم میزبان را باز کرد. این بازیکن در دقیقه ۶۰ بخاطر درگیری با یار حریف کارت زرد دریافت کرد.

تیم توئنته از دقیقه ۷۳ با اخراج کریستین آلخاندرو کوئواس ۱۰ نفره شد. در ادامه یاران جهانبخش توفان به پا کردند. ووت وگورست در دقایق ۸۹ و ۹۱ دو گل متوالی به ثمر رساند. گلی سوم تیم آلکمار روی پاس گل جهانبخش به ثبت رسید.

در دقیقه ۹۳ علیرضا جهانبخش بار دیگر گلزنی کرد تا در یک شب خاص آتش بازی به راه اندازد.

جهانبخش با حضور در این مسابقه صدمین بازی خود را در رقابتهای لیگ هلند انجام داد و با دو گلی که به ثمر رساند شادی خود را تکمیل کرد.

آلکمار با این برد ۴۶ امتیازی شد و در رده سوم جدول باقی ماند.