تقریب مذاهب از اصول مسلم اندیشه امام راحل بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدعلی تسخیری غروب چهارشنبه در نشست علمی بررسی نقش امام خمینی(ره) در همگرایی جهان اسلام اظهار داشت: شخصیت رهبر کبیر انقلاب دارای ابعاد مختلفی است که هر کدام در جای خود قابل مطالعه است.

وی افزود: امام راحل با همه وجود به تقریب اعتقاد داشتند و بزرگ‌ترین هنر ایشان هم آن بود که در میان امت اسلامی همگرایی را تقویت کردند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری، امید و باور به وعده‌های الهی را از بارزترین ویژگی‌های فکری امام برشمرد و گفت: امام خمینی(ره) به آیات قرآن که وعده نصرت مؤمنین را داده است با همه وجود ایمان داشتند.

وی اضافه کرد: از ویژگی‌های انسان مؤمن این است که به آینده امید دارد و برعکس کفار نسبت به آینده ناامید هستند زیرا مولا و سرپرستی ندارند.

تکلیف مداری از ویژگی‌های امام خمینی(ره) بود

آیت الله تسخیری اظهار داشت: از دیگر ویژگی‌های امام خمینی(ره) تکلیف مداری بود و به نتیجه فکر نمی‌کردند و معتقد بودند انسان مؤمن در هر صورت پیروز است ولو این که ظاهراً شکست هم بخورد.

وی افزود: امام بیداری امت اسلامی و دوری از خرافات تأکید زیادی داشتند و همواره با خرافاتی که امت اسلامی را به انحراف می‌برد مبارزه می‌کردند.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: حمایت از مظلومان و مستضعفان از دیگر محورهای راهبردی اندیشه همگرایی امام بود که نمونه بارز آن در حزب الله لبنان به عنوان یکی از ثمرات انقلاب اسلامی را شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: امام خمینی(ره) در قبل و بعد از انقلاب از ظرفیت همه گروه‌ها استفاده کردند تا آنان را تا جایی که می‌شود هدایت کنند ولی خود این گروه‌ها راه انحراف را در پیش گرفتند.

آیت الله تسخیری با بیان اینکه خلف امام که حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند همان مشی امام را ادامه می‌دهند، بیان کرد: ایشان کاملاً ایمان به بیداری اسلامی دارند و کاملاً معتقد هستند که آینده جهان اسلام روشن است و انصافاً در مسائل اخیر بیداری اسلامی نیز مواضع قاطعانه داشتند.

ایده‌های انقلاب به خارج کشور منتقل شده است

وی در مورد صدور انقلاب نیز گفت: معنای صدور انقلاب یعنی صدور مفاهیم و آموزه‌های انقلاب است که ما معتقدیم ایده‌های انقلاب به خارج کشور منتقل شده است.

دبیر کل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرد: البته ما داعیه نداریم از این لفظ به خاطر تلقی‌های انحرافی استفاده کنیم ولی به هر حال نشر تفکر انقلاب صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: خدمتی را که انقلاب به تشیع کرده است ما به خوبی درک نکرده‌ایم.

آیت الله تسخیری اظهار کرد: امام خمینی(ره) در سخنانشان کل جهان اسلام را می‌دیدند و دقیقاً تحلیل بیداری اسلامی را در نظر داشتند و وظیفه خود را به عنوان یک رهبر اجرا می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه تقریب، مسئله‌ای فطری و عقلی و مقدمه وحدت و منطق سلیمی است، افزود: یکی از کشیش‌های بزرگ واتیکان به بنده گفت ما دیدیم که ایده تقریب مذاهب اسلامی خوب گرفته در واتیکان، ایده تقریب میان مذاهب مسیحی را مطرح کردیم.

این نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: دشمنان برای تخریب تقریب هزینه‌های زیادی کرده و می‌کنند و آن را جمع مذاهب و گذشت از اصول عنوان می‌کنند در صورتی که تقریب تأکید بر مشترکات و همکاری در این عرصه است و مقدمه وحدت اسلامی است.

حمایت جهان اسلام از فتوای امام درباره سلمان رشدی

همچنین حجت الاسلام ابراهیمی از اساتید حوزه علمیه قم در این جلسه طی سخنانی اظهار داشت: در مورد شخصیت امام علی(ع) مباحث متعارضی مطرح می‌شود و برخی در شخصیت ایشان غلو می‌کردند و اینقدر تناقض در قضاوت در مورد شخصیت‌های تاریخی هم بوده است.

وی ادامه داد: در مورد امام خمینی(ره) نیز این مسئله وجود داشت و برخی عصمت برای امام قائل بودند و برخی نیز طور دیگری با امام رفتار می‌کردند.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه دیدگاه خاص امام نسبت به وحدت اسلامی از دیگر مسائل بود، اظهار داشت: در زمانی که ایران در محاصره و جنگ و حکومت‌های جهان اسلام علیه ایران بود امام خمینی(ره) فتوا علیه سلمان رشدی دادند و کل جهان از جمله عراق که با ما سر جنگ داشت از ما حمایت کردند و در ترکیه نیز یک میلیون مسلمان از این فتوا حمایت کردند.

وی ادامه داد: از دید امام، دین مسئله‌ای صرفاً عاطفی نیست و جنبه فکری و اندیشه‌ای نیز دارد و باید بر روی تعمیق فکر و اندیشه مردم کار شود.

استاد حوزه علمیه قم افزود: امام بر بیداری جهان اسلام تمرکز داشتند و تقریب مذاهب اسلامی در دید امام جایگاه بالایی داشت.

شکست در دیدگاه امام راحل معنا نداشت

وی با بیان اینکه شکست در دیدگاه امام راحل معنا نداشت، گفت: ایشان می‌فرمودند «ما موظف به انجام تکلیف هستیم و نتیجه کار ما با خداست و اگر ظاهراً هم محقق نشد باز ما شکستی نداریم».

حجت الاسلام ابراهیمی با تأکید بر اینکه امام راحل حقیقتاً مفاهیم زیادی را در جهان اسلام تغییر دادند، اظهار داشت: قبل از انقلاب، پادشاه دست خود را دراز می‌کرد تا مردم آن را ببوسند؛ شاه در کاخ‌های آنچنانی زندگی می‌کرد ولی امام خمینی(ره) زاهدانه زندگی کردند و در خانه‌ای محقر حتی ملاقات با شخصیت‌های دنیا را انجام می‌دادند.

وی افزود: قبل از انقلاب نماز جمعه در میان شیعیان دنیا یا برگزار نمی‌شد و یا کم بود ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نماز جمعه به طرز باشکوهی برگزار شده و می‌شود و تنها منحصر به ایران هم نیست.

این استاد حوزه اضافه کرد: تربیت روحانیون و انتقاد از عالمان ساکت و تشکیل حکومت واقعی مستحکم و مبتنی بر قرآن از دیگر محورهای کلیدی سخنان رهبر کبیر انقلاب بود.

وی افزود: هم اکنون تجربه ۴۰ ساله انقلاب اسلامی، جای امیدواری برای همه مسلمین را ایجاد کرده است.