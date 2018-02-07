دولت آمریکا سه تبعه پاکستان را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزمینر، با تداوم تلاشهای دولت آمریکا برای اجرای راهبرد جدید این کشور در منطقه غرب آسیا، وزارت خزانه داری آمریکا سه تبعه پاکستان را به اتهام همکاری با گروههای تروریستی مستقر در خاک این کشور آسیایی مورد تحریم قرار داد.

«سیگال ماندلکر» معاون وزیر خزانه داری آمریکا و سرپرست بخش تروریسم و اطلاعات مالی این وزارتخانه روز چهارشنبه اعلام کرد که «[وزارت] خزانه داری به پیگرد و رسوا ساختن افراط گرایانی ادامه می دهد که از سازمانهای تروریستی حمایت کرده و شبکه های مالی غیرمجاز را در جنوب آسیا اداره می کنند».

وی در ادامه افزود: «ما عناصری را هدف قرار می دهیم که به القاعده، لشکر طیبه، طالبان و سایر گروههای تروریستی حمایت لجستیکی ارائه می کنند، وسایل انفجاری می سازند و در زمینه های تخصصی کمک می کنند».

بنا به ادعای مقامات وزارت خزانه داری آمریکا، این افراد به دلیل ارتباط با عملیاتهای تروریستی در پاکستان تحت تحریم قرار گرفته اند.

این سه تبعه پاکستان عبارتند از: «رحمان فقیر محمد» به اتهام حمایت مادی از لشکر طیبه- یک گروه تروریستی مستقر در پاکستان که با طالبان همکاری می کند؛ «حزب الله آستام خان» با سابقه ساخت وسایل منفجره دست ساز در افغانستان و هماهنگ سازی سفر سرکرده یک گروه تروریستی در این منطقه؛ «دلاور خان نادر خان» به اتهام همکاری با سرکرده تروریستها برای سازماندهی عملیاتی هماهنگ با طالبان و لشکر طیبه.

معاون وزیر خزانه داری آمریکا ادعا کرد که این تحریمها «بخشی از تلاشهای گسترده تر دولت آمریکا برای ایجاد اختلال در روند تأمین منابع مالی برای گروههای تروریستی است و ما از دولت پاکستان و سایر کشورهای منطقه می خواهیم که در راستای محروم ساختن این اشخاص و سازمانهای خطرناک از [ایجاد] پایگاههای لجستیکی امن در منطقه، با ما همکاری کنند».

گفتنی است که طبق این تحریمها، تمام دارایی و مایملک متعلق به این افراد که در خاک آمریکا واقع است، توقیف و ورود آنان به نظامی مالی آمریکا ممنوع می شود.