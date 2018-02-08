همکاری با آمریکا برای مقابله با نفوذ منطقه ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «کیم داروک» سفیر انگلستان در آمریکا در مصاحبه با «فاکس نیوز» از همکاری لندن- واشنگتن برای مقابله با برنامه موشکی و تاثیر ایران در سطح منطقه سخن گفت.
وی در این باره مدعی شد: در درجه نخست باید بگویم که ما با مواضع «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا موافق هستیم مبنی بر اینکه آنچه ایران در سطح منطقه اعم از سوریه، لبنان، عراق و یمن انجام میدهد؛ غیرقابلپذیرش است. ما (انگلیس و آمریکا) با یکدیگر در راستای مقابله با تاثیر و فعالیتهای ایران در سطح منطقه، همکاری کرده و درعینحال با دولت واشنگتن در رابطه با دغدغههایی که پیرامون برنامه موشکهای بالستیک ایران وجود دارد، همعقیده هستیم و با آنها پیرامون راههای مواجهه با این مسئله رایزنی میکنیم.
داروک در بخش دیگری از سخنان خود به برجام اشاره کرد و مدعی شد اگرچه توافق هستهای اخیر کامل نیست، اما توافق خوبی است و برای اروپاییها از بعد امنیت ملی مفید است.
با این حال وی تاکید کرد: البته نگرانیهای ترامپ را هم درک میکنیم به همین دلیل با دولت وی در راستای پیداکردن راهی برای حفظ برجام همکاری میکنیم و با هر ۲ حزب کنگره آمریکا هم رایزنیهایی انجام میدهیم.
گفتنی است ترامپ ماه میلادی گذشته (ژانویه) بار دیگر قانون رفع تحریمهای ایران را تمدید کرد اما مدعی شد تکرار این عمل به اعمال تغییرات کلیدی در برجام مشروط است.
این درحالی است که ایران و طرفین اروپایی برجام، احتمال مذاکره مجدد را منتفی میدانند.
درعینحال، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا از توافق واشنگتن و E۳ (انگلیس، آلمان، فرانسه) برای ایجاد کارگروههایی در راستای بررسی دغدغههای ترامپ خبر میدهد و برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که تروئیکای اروپایی به بهانه حفظ برجام حاضر شده در رویکردی دوگانه، ایران را از بابت برنامه موشکی این کشور تحت فشار قرار دهد.
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