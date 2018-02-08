۱۹ میلیون نفر در مسکن بد زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس آخوندی در مراسم آغاز طرح بهسازی شهرهای ایران، با بیان اینکه توزیع بسیار بد و عدم تعادل در انباشت مسکن باعث غیرقابل دسترس شدن مسکن برای مردم شده است گفت: در حالیکه دو و نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد اما ۱۹ میلیون نفر در بدمسکنی زندگی می کنند.

وی افزود : در حال حاضر در کشور ۲۷ میلیون خانوار مسکن وجود دارد و این در حالیست که تعداد خانوارهای ما حدود ۲۵ میلیون خانوار است ولی توزیع بد باعث شده است تا کشور با چالش مسکن مواجه باشد.

آخوندی چالش کندی و عدم سهولت در حرکت در درون کلانشهرها و بین مرکز و حومه این شهرها را از کمبود های شناخته شده عرصه مسکن عنوان کرد و گفت : هر چند حمل و نقل حومه ای سریع و روان تر و به طور عمده ریلی بیشتر شود تاثیر مستقیمی بر پاسخگویی بر تقاضای مسکن دارد چرا که عرضه محیط زندگی با کیفیت در حومه شهرها و حمل و نقل سریع، مطمئن و ایمن بین حومه و مرکز موجب کاهش تقاضا از مرکز کلانشهرها و گرایش به سکونت در حومه می شود.

این مقام مسئول درباره بافت های ناکارآمد شهری هم گفت: ما امروز با بافت های فرسوده در شهرها و سکونت گاههای غیر رسمی پیرامون شهرها مواجه هستیم که سیاست ما باز آفرینی شهرهاست.

وی با بیان اینکه شهرها مجموعه کالبدی نیستند و یک سازمان اجتماعی با هویت مشخص تلقی می شوند گفت : بنابراین سیاست بنیادین ما توانمند ساختن این سازمان اجتماعی است هم در شکل جمعی و هم در شکل انفرادی.

وزیر راه در توضیح این موضوع افزود : در شکل جمعی بازگشت به هویت ایرانشهر و در شکل انفرادی توانمندسازی ساکنان در بازآفرینی زندگی، سکونت گاه، کسب و کار و محله ها سیاست ماست.

آخوندی با بیان اینکه ساخت شهرهای ایران برای کالبد شبکه های اجتماعی خرد در قالب محله ها معنا می یابد گفت : محله ها در ارتباط و همبستگی با هم معنا می یابد بر همین اساس در پیمایشی کلی که از وضعیت سکونتگاه‌های ناکارآمد در کشور انجام شده به این نتیجه رسیده ایم که ۲ هزار و ۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر و در ۱۴۱ هزار هکتار سکونتگاههای ناکارآمد داریم که این سکونتگاهها یا فرسوده اند یا حاشیه.

وی افزود : در حال حاضر ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و ۱۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها در بدمسکنی سکونت دارند.

وزیر راه با اشاره به طرح باز آفرینی شهرهای ایران گفت : اگر این طرح در ظرف ۱۰ سال اجرایی شود به این معنا خواهد بود که ۶ میلیون نفر خانوار در ۳ میلیون واحد مستقر خواهند شد که این مسئله یکی از بهترین برنامه های دولت چه در سطح ملی و حتی در سطح بین المللی خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح باید کار مردم را به مردم واگذار و بخش خصوصی را فعال کرد گفت : یکی از انحرافات اصلی مسکن مهر پروژه محوری دولت بود بنابراین در این طرح تاکید بر برنامه و برنامه ریزی به جای پروژه محوری است به این معنا که دولت تنها برنامه ریزی خواهد کرد و ساخت پروژه ها به مردم واگذار خواهد شد.

آخوندی با بیان اینکه با اجرای این طرح در دو برنامه ۵ ساله ۱۳۴۴ محله از نظر عناصر استخوان بندی بهسازی خواهند شد گفت : نوسازی مدرسه، ایجاد مرکز بهداشت، ورزشگاه، بازار و یا کسب و کارهای جدید هدف بهسازی استخوان بندی محله هاست.

وی با بیان اینکه در این طرح متناسب سازی زندگی ساکنین محله ها با دوران معاصر و تغییرات زیربنایی و روبنایی و توسعه خدمات در محله های بازآفرینی شده مورد توجه خواهد بود گفت : در تجربه ای که پیش از این داشته ایم بهسازی هویت و استخوان بندی محله ها با استقبال کم نظیر ساکنین مواجه شده است که این مسئله موفقیت طرح را تضمین می کند.

آخوندی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ظرف مدت ۵ سال به ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است گفت : این میزان اعتبار هم اکنون نیز در بودجه پیش بینی شده و نیازی به تخصیص عمده ای نداریم.

وزیر راه و شهرسازی از رئیس جمهور خواست با ابلاغ سیاستی کلی دستگاههای مختلف را مکلف کند تا ۳۰ درصد از منابع خود را در این طرح هزینه کنند.

وی با بیان اینکه برای آغاز این طرح نیاز به ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه وجود دارد گفت : امیدواریم با اهرم کردن این بودجه از سوی دولت برنامه هر چه سریعتر آغاز شود.

آخوندی وجود بانک توسعه مسکن برای نوسازی ۳ میلیون واحد مسکن را از ضروریات طرح دانست و افزود : خوشبختانه این مسئله در مجمع عمومی بانک مسکن به تصویب رسیده و تا امروز نیز این بانک کمک بسیاری به این طرح کرده است.

وزیر راه تاکید کرد : بازآفرینی شهرهای ایران به صورت منبت کاری و جز به جز خواهد بود و ما در این طرح پروژه های بزرگ مقیاس و چند هزار واحدی نخواهیم داشت بنابراین هر کسی با هر میزان آورده ای می تواند در این طرح مشارکت کند.

وی با اشاره به تسهیلات بانک مسکن برای بهسازی شهرهای ایران گفت : ترتیبی اتخاذ شده است تا آورده افراد با کمک بانک مسکن در یک دوره مشخص ۷ برابر شود بنابراین به خانوارها اطمینان می دهیم که ۶ برابر پس انداز آنها در صندوق یکم مسکن تسهیلات پرداخت خواهد شد.

آخوندی مشارکت مردم در این طرح و عدم استفاده از بودجه های دولتی یا پول نظام بانکی را یکی از نقاط قوت این طرح عنوان کرد و افزود : ما بر این باوریم که این روش تامین مالی کمترین هزینه را در پی خواهد داشت.

وی تاکید کرد : بر اساس طرح صندوق سپرده مسکن یکم در کلانشهرها هر فرد می تواند ۸۰ میلیون تومان و هر زوج تا ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند که این رقم در شهرهای بزرگ ۱۲۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچکتر ۸۰ میلیون تومان خواهد بود که در صورت امکان قابلیت افزایش نیز دارد.

وزیر راه با بیان اینکه تاکنون ۳۶۲ هزار نفر ظرف دو سال در صندوق سپرده مسکن یکم ثبت نام کرده اند گفت : امروز از رئیس جمهور درخواست داریم تا نرخ سود این تسهیلات از ۸ درصد به ۶ درصد کاهش یابد و دوره توقف از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکها ۱۸ درصد است که با هزینه های جانبی بیشتر از این نیز خواهد شد گفت : این در حالیست که نرخ سود تسهیلات صندوق مسکن یکم یک سوم این میزان خواهد بود.

آخوندی گفت : در صورت موافقت کاهش دوران توقف از ۶ ماه به ۵ ماه افراد می توانند ظرف دو و نیم سال پس از سپرده گذاری معادل ۶ برابر میزان سپرده خود تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند.

وی فعال کردن شرکت های عمران و بهسازی شهرها، مشارکت شهرداریها در طرح و متقاعد کردن نهادهای عمومی برای در اختیار قرار دادن زمین مناسب برای اجرای این طرح را از عوامل موفقیت آن اعلام کرد و افزود : از حیث معماری نیز باید تلاش شود تا اصالت ایرانی در این طرح حفظ شده و ضمن حفظ این اصالت امکانات جدید نیز مورد توجه قرار گیرد.

آخوندی استفاده از معماران جوان از روش برگزاری مسابقه برای طراحی را از دیگر نقاط قوت این طرح عنوان کرد و افزود : می توان از امکانات استارتاپ ها و جنب و جوشی که با برگزاری مسابقات طراحی در میان معماران جوان برپا خواهد شد بیشترین استفاده را برای اجرای هر چه بهتر طرح بازآفرینی شهرهای ایران داشت.