امام خمینی (ره) نمونه کامل یک رهبری بیدارکننده در جهان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدعلی تسخیری، روز گذشته، ۱۸ بهمن در نشست «نقش امام خمینی(ره) در همگرایی جهان اسلام» گفت: شخصیت امام دارای ابعاد زیادی هست؛ ابعاد عرفانی، عقلی، علمی، اصولی و فقهی و اجتماعی و ... که همه آنها جای صحبت وسیعی دارد.



آیت‌الله تسخیری عنوان کرد: به نظر بنده، امام داعیه همگرایی اسلامی و تقریب را به صورت مستقیم داشتند ولی راه رسیدن این همگرایی را در بیداری اسلامی معرفی می‌کردند.



رئیس شورای عالی مجمع تقریب بیان کرد: بنده معتقدم که بهترین یا بارزترین هنر امام، در همین مسئله است؛ یعنی بیداری اسلامی در کل جهان و به خصوص در کشورهای اسلامی.



وی افزود: شروع یک حرکت ممکن است عاطفی باشد ولی با برنامه‌ریزی درست به یک حرکت عمقی تبدیل می‌شود؛ البته اگر در مرحله عاطفی باشد ممکن است متوقف شود ولی اگر عمیق شود می تواند رشد کند به همین دلیل امام تلاش کردند تا بیداری امت اسلامی را تعمیق ببخشند.



تسخیری بیان کرد: امام وضعیت جهان اسلام را کاملا مطالعه کرده بودند و به سمت تبیین مظاهر این بیداری و تعمیق این مظاهر در قلب جهان اسلام تلاش کردند.



وی افزود: عربستان سعودی و متفکران وهابی سعی می‌کردند در محافل اسلامی بگویند بیداری اسلامی وجود ندارد و اسلام همین است که ما داریم ولی حضرت امام تاکید بر وعده الهی و دادن امید به آینده امت اسلامی داشتند که منطق آن، قرآنی است.



استاد حوزه علمیه بیان کرد: از منظر قرآن کریم تفاوت میان جامعه مسلمان و غیرمسلمان، مسئله امید است؛ در آیه فرموده است که شما از دشمن ضربه خوردید ولی دشمن هم از شما ضربه خورده است ولی فرق شما در این است که شما امید به خدا دارید ولی آنان به خدا امید ندارند.



وی افزود: مسئله امید در قرآن مورد تاکید در آیات مختلف است، بناباین فرق میان کافر و مسلمان حقیقی این است که خداوند ولی مومنان است و برگ‌های تاریخ را به دست خود ورق می‌زند و تغییردهنده تاریخ است ولی دشمنان ولی ندارند و اگر دارند در مسیر تاریخ، هیچ کاره است.



آیت‌الله تسخیری عنوان کرد: نکته مورد توجه امام، تکلیف‌محوری بود که منطق شکست را از قاموس ذهن یک مسلمان حذف می‌کند؛ ایشان می‌فرمودند اگر پیروز شدیم فبها و اگر شکست خوردیم احدی الحسنین است.



دبیرکل سابق مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: امام در فرمایشات زیادی بر نماز جمعه و اهداف آن تاکید داشتند؛ مسئله آگاه ساختن علما و انتقاد از علمای ساکت از خطوط فکری امام بود.



وی اظهار کرد: امام عامل بیداری را نیز مطرح و سعی می‌کردند این عوامل را تقویت کنند و خودشان نیز نمونه کامل یک رهبری بیدارکننده در جهان بود.امام، گام های دیگر را هم برداشت؛ امید به آینده و وعده‌های قرآنی را نشان داد و به مسلمین نشان داد که ما می‌توانیم حکومتی مبتنی بر قرآن داشته باشیم.



وی افزود: امام در دل مستضعفان مسلمان وغیرمسلمان جا داشت لذا آثاری که انقلاب ایجاد کرده باید مطالعه شود.