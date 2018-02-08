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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

بانک مرکزی اعلام کرد؛

پیش فروش ۳۴ هزار قطعه سکه طی سه روز

پیش فروش ۳۴ هزار قطعه سکه طی سه روز

تعداد سکه های پیش فروش شده طی سه روز در شعب بانک ملی ایران در آستانه ۳۴ هزار قطعه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در روز نخست طرح پیش فروش سکه، ۱۲ هزار و ۱۹۸ قطعه سکه تمام بهار آزادی در ۶۱۸ درخواست به صورت قطعی پیش فروش شد. در دومین روز نیز درخواست پیش خرید ۱۴ هزار و ۱۰۶ قطعه سکه در قالب ۹۹۷ فقره سند ثبت شد.

در روز جاری به عنوان سومین روز طرح نیز شعب بانک ملی ایران تا یک ساعت پیش از پایان وقت اداری پیش فروش قطعی ۷ هزار و ۴۷۸ قطعه سکه را در قالب ۵۰۷ درخواست ثبت کرده اند و درخواست پیش خرید یک هزار و ۵۱۵ قطعه سکه نیز در صف قرار دارد.

در نتیجه طی سه روز نخست اجرای این طرح، پیش فروش ۳۳ هزار و ۷۸۲ قطعه سکه قطعی شده و این تعداد تا پایان وقت اداری امروز از مرز ۳۴ هزار قطعه عبور خواهد کرد.

طرح پیش فروش سکه با پیش دریافت ۱۰ میلیون ریال در یک هزار و ۱۳۱ شعبه بانک ملی ایران عملیاتی شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 4223018

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