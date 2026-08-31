https://mehrnews.com/x3cWrF ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲ کد مطلب 6932698 استانها گلستان استانها گلستان ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲ اقامه نماز بر پیکر شهید مدافع امنیت گرگان-صبح دوشنبه با حضور مردم انقلابی گرگان در مراسم تشییع، نماز بر پیکر شهید امنیت مسلم امیری اقامه شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6932698 کپی شد مطالب مرتبط هشدار خانه مداحان اهلبیت(ع) نسبت به کجرویها در جامعه ستایشگری خدمت به مردم و حفظ انسجام اجتماعی پاسخ مؤثر به جنگ ترکیبی است جهادگران ساوه در میدان توسعه؛ مشارکت مردمی موتور محرک محرومیتزدایی پیکر شهید امنیت «مسلم امیری» بر دوش مردم گرگان تشییع شد برچسبها گلستان گرگان شهید
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