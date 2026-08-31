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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

اقامه نماز بر پیکر شهید مدافع امنیت

اقامه نماز بر پیکر شهید مدافع امنیت

گرگان-صبح دوشنبه با حضور مردم انقلابی گرگان در مراسم تشییع، نماز بر پیکر شهید امنیت مسلم امیری اقامه شد.

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کد مطلب 6932698

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