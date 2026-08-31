بازار خراسان جنوبی در آستانه مهر؛ کمبودی در کالاهای اساسی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن نصیرایی صبح دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: روند جوجهریزی و تولید گوشت مرغ در استان از اوج عبور کرده و پیشبینی میشود در هفتههای آینده فشار وارد بر کشتارگاهها و بازار مرغ کاهش یابد.
وی افزود: از ابتدای شهریورماه تاکنون ۶۰۶ هزار و ۱۹۱ قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۶۰ هزار قطعه بوده است.
نصیرایی گفت: در تیرماه امسال نیز ۳۹۸ هزار و ۵۵۰ قطعه جوجهریزی انجام شده که این میزان اکنون به اوج رسیده و روند آن به تدریج کاهشی خواهد شد.
پیشبینی تولید ۱۷۵ تن مرغ در هفته
مدیر بازرگانی و توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره تولید گوشت مرغ در هفتههای آینده بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، تولید گوشت مرغ در هفته جاری ۲۰۴ تن، هفته آینده حدود ۱۶۷ تن و در هفته بعد ۱۷۰ تن پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: برای هفته منتهی به ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ نیز تولید حدود ۱۹۶ تن پیشبینی میشود و میانگین تولید طی این پنج هفته حدود ۱۷۵ تن خواهد بود.
نصیرایی با بیان اینکه پیک تولید مرغ پشت سر گذاشته شده است، گفت: در گزارش قبلی میزان تولید حدود ۱۹۹.۵ تن اعلام شده بود که خوشبختانه با عبور از دوره اوج، فشار وارد بر کشتارگاهها و میزان تولید نیز کاهش یافته است.
وی درباره وضعیت تولید تخممرغ در استان نیز گفت: در حال حاضر ظرفیت فعال تولید تخممرغ در خراسان جنوبی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه است و میانگین تولید هفتگی استان حدود ۶۱۰ تن و تولید روزانه نیز بین ۸۵ تا ۹۰ تن برآورد میشود.
ذخایر برنج، شکر، مرغ و روغن در استان
مدیر بازرگانی و توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی استان اشاره کرد و افزود: مجموع موجودی برنج بخش خصوصی و دولتی استان ۲۳۲ هزار و ۳۷۷ تن است.
وی ادامه داد: موجودی شکر بخش خصوصی و دولتی استان ۳۸۰ تن، مرغ منجمد یک هزار و ۲۳۷ تن و روغن ۷۶۲ تن است که این میزان ذخایر برای مدیریت بازار کالاهای اساسی استان مورد استفاده قرار میگیرد.
نصیرایی همچنین از تشدید نظارت بر نانواییهای استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۲۴۹ مورد بازدید از نانواییها انجام شده که نسبت به گزارش ارائه شده در جلسه قبل حدود ۱۰۰ مورد افزایش داشته است.
وی افزود: در جریان این بازرسیها ۹۵ پرونده تخلف تشکیل شده که یک مورد مربوط به قاچاق بوده و ارزش تقریبی تخلفات شناسایی شده حدود ۴۴ میلیون تومان برآورد شده است.
خرید تضمینی ۱۷ هزار تن گندم در خراسان جنوبی
نصیرایی درباره خرید تضمینی گندم نیز گفت: تاکنون ۱۷ هزار و ۴۸۶ تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده است.
وی افزود: از مجموع مطالبات ۸۶۴ میلیارد تومانی گندمکاران استان، تاکنون ۲۸۴ میلیارد تومان پرداخت شده و پیگیری برای پرداخت باقی مطالبات ادامه دارد.
آغاز طرح نظارت بر بازار از ۱۵ شهریور
علی تهوری، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز با اشاره به آغاز سال تحصیلی و ضرورت تشدید نظارت بر بازار گفت: گشتهای مشترک از هماکنون با همکاری دستگاههای مرتبط در حال انجام است و طرح نظارت استانی و متمرکز نیز از ۱۵ شهریورماه در سراسر استان اجرا خواهد شد.
وی افزود: برای افزایش سطح حضور بازرسان و ارتقای کارآمدی بازرسیها، از ظرفیت اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف نیز استفاده شده است. در همین راستا کمیسیونهای بازرسی اتحادیهها فعال شدهاند تا ضمن رسیدگی به شکایات، بازرسیهای مربوط به حوزه فعالیت خود را نیز انجام دهند.
تهوری با اشاره به وضعیت تأمین کالا در بازار استان اظهار کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی در کالاهای اساسی و ضروری در سطح بازار وجود ندارد و فراوانی گروههای مختلف کالایی مناسب است.
وی درباره عملکرد بازرسیهای انجام شده از ابتدای شهریورماه در استان گفت: تاکنون حدود ۹ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده و در نتیجه این بازرسیها، ۵۸۲ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت خراسان جنوبی ارزش ریالی پروندههای ارسالی به تعزیرات حکومتی را بیش از ۱۶۹ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش تقاضا در آستانه آغاز سال تحصیلی، نظارتها و بازرسیهای میدانی با استفاده از ظرفیت دستگاههای مرتبط و اتحادیههای صنفی در سراسر استان ادامه خواهد داشت.
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