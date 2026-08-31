به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، صبح دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس اظهار کرد: انتظار ما از خیرین این است که همانطور که در ایام نیاز برای بسیاری از خانوادهها بستههای معیشتی تهیه میکردند، در آستانه سال تحصیلی نیز بستههای حمایتی لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند تهیه کنند.
وی افزود: تشکلهای مردمنهاد و سمنها نیز باید پای کار بیایند و در تأمین اقلام مورد نیاز دانشآموزان و تعدیل هزینههای خانوادهها کمک کنند؛ چراکه دانشآموز به کیف، دفتر، مداد و سایر لوازمالتحریر نیاز دارد و نمیتوان این نیازها را نادیده گرفت.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر استفاده از ظرفیت اتحادیه لوازمالتحریر گفت: از اتحادیه میخواهیم با شناسایی مناطق کمبرخوردار و حاشیه شهر، در تأمین لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان این مناطق مشارکت کند.
پیگیری مطالبات اصناف از دولت
هاشمی همچنین بر پیگیری مطالبات واحدهای صنفی از دولت تأکید کرد و گفت: برخی شرکتها به دلیل مطالباتی که از دولت دارند، کالا را با تأخیر در اختیار مردم قرار میدهند که این موضوع باید بهصورت جدی از سوی دستگاههای مربوط پیگیری و تعیین تکلیف شود.
وی درباره موضوع مالیات نیز اظهار کرد: لازم است جلسهای با حضور اتاق اصناف، مسئولان مالیاتی و نمایندگان بازار برگزار شود تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود و پیامکها و اقدامات مالیاتی به جای ایجاد نگرانی، با شفافیت بیشتری دنبال شود.
حمایت از تولیدکنندگان مرغ و نظارت بر بازار
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت بازار مرغ گفت: ما واقعاً نگران تولیدکنندگان هستیم و در عین حال باید رضایتمندی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی افزود: اگر برای حمایت از تولید نیاز به اقدام یا مصوبهای وجود دارد، موضوع باید در کمیته تخصصی مطرح شود و در صورت نیاز، ستاد تنظیم بازار نیز مصوبه لازم را صادر کند.
وی درباره برگزاری نمایشگاه پاییزه و عرضه لوازمالتحریر نیز گفت: اولویت ما باید استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و اصناف داخل استان باشد و نباید کالایی که در داخل استان تولید و عرضه میشود، از خارج استان وارد و با برگزاری نمایشگاه، بازار تولیدکنندگان داخلی محدود شود.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اگر در برخی حوزهها تولیدکنندهای در استان نداریم، استفاده از ظرفیت سایر استانها قابل توجیه است، اما در حوزهای مانند لوازمالتحریر که اتحادیه و فعالان این بخش در استان حضور دارند، باید از ظرفیت خود استان استفاده شود.
کیفیت نان نیازمند نظارت بیشتر است
هاشمی با اشاره به اهمیت کیفیت نان گفت: کیفیت نان نسبت به گذشته مقداری بهتر شده، اما همچنان نیازمند نظارت بیشتری است و باید این موضوع با جدیت دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول در حوزه بازار تأکید کرد و گفت: هدف همه ما باید رضایتمندی مردم باشد و در این مسیر وحدت و انسجام اهمیت زیادی دارد؛ باید مراقب باشیم اختلافات بین دستگاهها مانع خدمترسانی نشود.
تأکید بر افزایش ذخایر کالاهای اساسی
استاندار خراسان جنوبی در ادامه بر تقویت ذخایر کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: انتظار داشتم میزان خرید گندم استان به ۳۰ هزار تن برسد، اما هنوز این میزان محقق نشده است. باید به هر شکل ممکن حداقل ذخیره گندم استان را افزایش دهیم.
هاشمی افزود: ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک مانند گندم، برنج، شکر، مرغ و سایر اقلام ضروری باید بهصورت منظم و مستمر انجام شود؛ بهویژه با توجه به شرایط موجود، مدیریت ذخایر کالاهای اساسی اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی تصریح کرد: بازار خط مقدم رضایتمندی مردم است و مردم باید احساس کنند کالاهای مورد نیازشان در دسترس است و دستگاههای مسئول نیز برای کنترل بازار و تأمین کالا در کنار آنها هستند.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه کالاهای مصرفی و خوراکی اقدامات خوبی انجام شده و نظارتها قابل قبول است، اما در بخش کالاهای غیرمصرفی و خدماتی باید نظارتها تقویت شود.
هاشمی گفت: برای موضوع تأمین لوازمالتحریر و نیازهای مدارس نیز در صورت ضرورت جلسه تخصصی برگزار خواهیم کرد تا با استفاده از ظرفیت خیرین، کمیته امداد، تشکلهای مردمنهاد، آموزش و پرورش و اصناف، زمینه تأمین اقلام مورد نیاز دانشآموزان و کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها فراهم شود.
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