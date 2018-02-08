به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران؛ این شرکت در پاسخ به برخی اظهارنظرها در خصوص کیفیت بنزین عرضهشده در تهران تاکید کرد: بنزین توزیعی در کلانشهرها از جمله تهران که در پالایشگاههای کشور تولید میشود همگی مطابق با مشخصات استاندارد جهانی و استاندارد یورو۴ است و آلودگی هوای تهران ارتباطی به کیفیت بنزین عرضه شده ندارد.
همچنین در این اطلاعیه آمده است:در پاسخ به ادعای عرضه نشدن بنزین استاندارد در جایگاهها، اعلام مینماید به منظور دستیابی به نتیجه بهتر در بررسی جایگاهها با توجه به تخصصی بودن موضوع، پیشنهاد میشود نمونهبرداری بنزین، انجام آزمایشهای تخصصی و بررسیهای کارشناسی در خصوص کیفیت بنزین با حضور کارشناسان شرکت ملی پخش انجام شود تا قبل از هرگونه اظهارنظر بررسیهای لازم صورت پذیرد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تاکید بر اینکه کیفیت تمامی بنزین عرضهشده در کلانشهرها بهویژه تهران یورو۴ است، درخواست میکند هرگونه مستندات را به این شرکت تحویل تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ کارشناسی لازم ارائه شود.
این شرکت همچنین تصریح کرد: به نظر میرسد بهتر است، برخی مسئولان قبل از آزمایشهای لازم علمی و فنی، نسبت به هرگونه اظهارنظر دقت لازم را داشته باشند تا زحمات تولیدکنندگان و توزیعکنندگان فرآوردههای نفتی در تولید و عرضه سوخت باکیفیت تحتالشعاع واقع نشود.
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