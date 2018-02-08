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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۳

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش ۷۳ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

کاهش ۷۳ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش ۷۳ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش بارندگی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بارش برف و باران در این استان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: بارش برف و باران در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد کاهش دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: میانگین بارندگی چهارمحال و بختیاری در سال زراعی جاری ۷۵ میلی متر است.

وی با اشاره به پیش بینی وضعیت آب و هوا در این استان، بیان داشت: بر اساس آخرین داده های هواشناسی طی امروز با عبور موجی ضعیف افزایش ابر، گاهی وزش باد به نسبت شدید ودر برخی مناطق شمالی و شرقی استان بارش ها ی رگباری با احتمال رعد و برق پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: برای فردا صبح در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کد مطلب 4223062

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