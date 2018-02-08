به گزارش خبرنگار مهر، روند نزولی قیمت دلار و یورو در بازار آغاز شده و بررسی‌ها حکایت از آن دارد که توزیع ارز پتروشیمی‌ها از روز گذشته در بازار آغاز شده و همین امر، سبب کاهش نرخ انواع ارز شده است.

بر این اساس، توزیع دلارهای حاصل از صادرات پتروشیمی در بازار، با هماهنگی بانک مرکزی توانسته به روند کاهش نرخ دلار بیانجامد.

پتروشیمی ها حجم قابل توجهی از ارز صادراتی خود را هفته اینده به فروش خواهند رساند.

احمد مهدوی ابهریدر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به قیمت های کنونی بازار، فرصت مناسبی برای شرکت‌های پتروشیمی ایجاد شده تا ارز حاصل از صادرات خود را بفروش رسانند. به همین دلیل از هفته آینده، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به طور مستمر ارز خود را به بازار تزریق خواهند کرد.

وی ادامه داد: شرکت‌های پتروشیمی همواره در راستای سیاست های بانک مرکزی حرکت کرده و این بار نیز با عرضه ارز خود در جهت ثبات بیشتر بازار، گام برخواهند داشت.

دبیرکل انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی تاکید کرد: با توجه به هدف کاهش قیمت از سوی سیاستگذار ارزی، نگهداری ارز و عدم فروش آن نمی تواند گزینه مناسبی برای صادرکنندگان ارزی باشد؛بر این اساس، با توجه به افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و نیاز شرکتهای پتروشیمی به ریال برای پرداخت پاداش و عیدی و تامین هزینه های مربوط به پایان سال، این شرکت ها ارز بیشتری را به بازار عرضه خواهند کرد.