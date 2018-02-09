دستور ویژه دادستان کل کشور در پی اقدام توهین آمیز شرکت سامسونگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، در پی اقدام توهین آمیز شرکت سامسونگ با ورزشکاران کشورمان حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستور ویژه ای به معاون خود در حقوق عمومی خواستار پیگیری ویژه موضوع شد.

در این نامه آمده است: به دنبال اقدام توهین آمیز شرکت سامسونگ کره جنوبی با ورزشکاران عزیزمان که نماینده ملت بزرگ و رشید ایران اسلامی هستند و در پی آثار سوء سیاسی و اجتماعی آن در سطح بین المللی و با توجه به کسب منافع سرشار سالانه شرکت مذکور از فروش محصولات خود در جمهوری اسلامی ایران، مقرر می دارد در اولین فرصت مدیر شرکت سامسونگ در ایران احضار و نسبت به موضوع، اخذ توضیح و بررسی صورت گیرد.

چنانچه متعهد به جبران خسارت معنوی به نحو متناسب با اقدام اهانت آمیز خود شدند، زمان مناسبی را تعیین و به مرکز شرکت اعلام کنند.

در غیراینصورت شرکت سامسونگ به عنوان شخصیت حقوقی و در اجرای بند الف ماده ٨ و مواد ١١، ١٤ و ٦٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ٢٠ و ١٤٣ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران جهت بررسی موضوع معرفی شوند.

گزارش اقدامات صورت گرفته به اینجانب ارائه شود.