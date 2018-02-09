به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جاوید پس از پیروزی تیم ملی فوتسال ایران برابر ازبکستان و صعود به فینال جام ملتهای آسیا گفت: ما آنالیز خوبی از تیم ازبکستان داشتیم. سه ماه پیش با همین تیم در بازیهای داخل سالن آسیا بازی کردیم و شناختمان از حریف خوب بود.
وی افزود: در مسابقه امروز هر آن چیزی که کادر فنی خواسته بود، به بهترین نحو در زمین پیاده کردیم.
ملیپوش فوتسال ایران در پاسخ به این سؤال که تفاوت ازبکستان با ژاپنی که قرار است در فینال با ایران بازی کند در چیست؟ گفت: بحث ژاپن با تیمهای آسیایی دیگر متفاوت است. ژاپن تنها تیمی است که به جز ایران سه بار به عنوان قهرمانی آسیا رسیده است. ژاپن تیم قابل احترامی است ولی ما با هدف قهرمانی آمدهایم و با تمام قوا، ابتدا به دنبال ارائه بازی تماشاگرپسند و سپس دفاع از عنوان قهرمانی خود هستیم.
به گزارش مهر، تیم ملی فوتسال ایران ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه در دیدار نهایی پانزدهمین دوره فوتسال جام ملتهای آسیا در چین تایپه به مصاف ژاپن میرود.
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