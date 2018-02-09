مرگ ۱۵۰۰ نفر به علت عدم دسترسی به مراکز بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، عبدالسلام المدانی قائم مقام وزارت بهداشت یمن گفت که شمار بیمارانی که کلیه هایشان از کار افتاده است رو به افزایش است و بیمارانی هستند که در هفته سه بار نیاز به دیالیز دارند.

وی افزود: از زمان شروع حمله نظامی به یمن در سال ۲۰۱۵ حمایت پزشکی از این کشور متوقف شده است و شهروندان از کمبود امکانات پزشکی رنج می برند.

این مقام یمنی ادامه داد: ۱۵۰۰ بیمار به علت عدم دسترسی به مراکز دیالیز جان خود را از دست داده اند و دولت نیز موفق به تأمین همه نیازهای پزشکی نشده است به همین علت این مشکل همه بیماران را در برگرفت.

جنگ ائتلاف عربی – غربی علیه یمن که بیش از دو سال است شروع شده است، منجر به تعطیلی ۵۴ درصد از مراکز پزشکی یمن شده است و بسیاری از بیمارستان ها مجبور به کاهش خدمات و یا تعطیلی بخش هایی از مراکز خود شده اند.

در همین راستا کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده است که زندگی هزاران یمنی که از بیماری های کلیه رنج می برند به علت کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در خطر است.