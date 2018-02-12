جاسم غضبان پور هنرمند عکاس درباره نمایشگاه «آتش سرد» که نگاهی به عکاسی در جنگ ایران و عراق دارد به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه متشکل از ۱۰۰ فریم عکس از ۹ عکاس شامل مهرزاد ارشدی، شهید سعید جان بزرگی، محمدحسین حیدری، جهانگیر رزمی، جاسم غضبان پور، علی فریدونی، بهرام محمدی فرد، ساسان مویدی و عربعلی هاشمی است که با موضوع جنگ عراق علیه ایران است که تعدادی از آنها کمتر و تعدادی نیز اصلاً دیده نشده اند.

وی در مورد اینکه چرا این عکس‌ها کم یا اصلاً دیده نشده اند، بیان کرد: من به جرأت می توانم بگویم ۹۰ درصد عکس های جنگ تاکنون دیده نشده اند و همه عکاسانی که در این نمایشگاه اثر دارند نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ۹۰ درصد عکس هایشان تا به حال در جایی ارایه نشده است. این عکاسان، فریم هایی از جنگ تحمیلی را ثبت کرده اند که تاکنون محملی برای ارایه آنها نداشته اند.

این عکاس جنگ توضیح داد: لازم است تاکید کنم عکس های بعضی از عکاسان حاضر در نمایشگاه نیز تا به حال دیده نشده اند و این اولین باری است که اسم آنها به عنوان عکاس جنگ مطرح می شود.

مولف کتاب «خانه ایرانی» با بیان اینکه احمدرضا نوری مدیر گالری سلام ایده های بزرگی برای برپایی این نمایشگاه داشت، توضیح داد: در ابتدا قرار بود سلسله نمایشگاه هایی از عکس های جنگ برگزار کنیم که با نمایش آثار استادان پیشکسوت عکاسی آغاز شود و به مرور بر اساس سن عکاسان، نمایشگاه های دیگری با همین موضوع برپا شود. سپس قرار شد که نمایشگاه ها به صورت موضوعی برگزار شود، برای مثال عکس های مربوط به عملیات های بیت المقدس، رمضان، فاو و ... به صورت جداگانه برگزار شود. ایده‌های مختلفی به مدت یک سال پیشنهاد و جمع آوری شد و مدیر گالری سلام، آنها را بررسی کرد تا اینکه قرار شد این گالری تازه تاسیس، نمایشگاه «آتش سرد» را بر اساس دیدی بینابینی و عمومی‌تر برگزار کند.

وی با اشاره به اینکه قرار بود این نمایشگاه سوم خرداد به مناسبت آزادسازی خرمشهر و یا ابتدای شهریورماه امسال به مناسبت هفته جنگ افتتاح شود که برگزاری آن به خاطر بعضی مشکلات به تعویق افتاد، تاکید کرد: مهمترین بخش این نمایشگاه تداوم آن است و به علت اینکه نگاه مناسبتی به برگزاری این نمایشگاه نداشتیم، ترجیح دادیم در بهمن ماه همزمان با دهه فجر برگزار شود.

این عکاس جنگ در مورد وجه مشترک آثاری که در این نمایشگاه روی دیوار رفته اند و اینکه آیا اثری از او در نمایشگاه حضور دارد یا خیر، گفت: این نمایشگاه بر اساس روحیه مشترک هنرمندان عکاس و سوژه‌های متفاوتی که ارائه شده، برگزار شده است. از من نیز چند فریم عکس روی دیوار این نمایشگاه رفته است و این در حالی است که ترجیح می دادم از عکس های دیگر عکاسان استفاده شود.

وی در مورد برپایی این نمایشگاه عکس در گالری سلام واقع در سام سنتر نیز توضیح داد: گالری سلام، گالری تازه تاسیسی است که با مدیریتی جوان، پویا و متعهد اداره می شود و فضایی مناسب برای آثار در اندازه و قطع بزرگ دارد. احمدرضا نوری مدیر گالری سلام به عکاسی، جنگ، تاریخ و فرهنگ و هنر این سرزمین بسیار علاقمند است و تمام هزینه‌های چاپ و ارایه عکس های این نمایشگاه را بر عهده گرفت.

غضبانپور افزود: نکته دیگر اینکه ما همیشه فکر می کنیم جنگ متعلق به قشر متوسط و پایین جامعه بوده است، در حالی که این عکس ها متعلق به تک تک افراد این مملکت است و متعلق به فرد خاصی نیست و همه ۸۰ میلیون جمعیت ایرانی حق دارند این عکس ها را ببینند و نسبت به سوژه های عکس ها و کسانی که در جنگ حضور داشتند، ادای احترام کنند و فرقی نمی کند گالری نمایش دهنده این عکس ها بالای شهر یا پایین شهر باشد.

این عکاس درباره برنامه های ویژه این نمایشگاه عکس به مهر گفت: نمایشگاه «آتش سرد» با عکسی از مردم خرمشهر از همه اقشار پیر و جوان که قبل از آغاز جنگ تحمیلی و هنگامه انقلاب اسلامی، درگیر مقابله با اشرار بعثی بودند، آغاز می شود و در اواسط نمایشگاه نیز فیلمی از اعزام نیروهای مردمی در استادیوم آزادی پخش و در پایان نمایشگاه نیز عکسی تلفیقی از نخل های بی سر و گلزار شهدای خرمشهر دیده می شود که عنوان آن «نخل ها ایستاده شهید می شوند» است.

وی درباره اینکه آیا عکس های نمایشگاه «آتش سرد» ضد جنگ هستند، گفت: این نمایشگاه نشان دهنده قسمتی از وقایع جنگ تحمیلی به ایران است، ما معتقدیم جنگ اتفاق خوبی نیست اما وقتی به خانه و وطن ما حمله می شود، وظیفه خود می دانیم دفاع کنیم و می کنیم، که همین حس و حال نیز در عکس های نمایشگاه مشهود است. این عکس ها از حال و هوای مناطق جنگی است و قضاوت درباره ضد جنگ بودن یا نبودن آنها به عکاسان و مخاطبان بر می گردد.

این عکاس جنگ در پایان تاکید کرد: این نمایشگاه عکس، نگاهی کاملاً خاص خودش را به مقوله جنگ دارد؛ ضدجنگ بودن یا نبودن را نمی توان با سفیدی یا سیاهی مطلق بیان کرد، برای مثال هر کسی از شعرهای مولانا و سعدی برداشت خودش را دارد و این عکس ها هم مثل شعرها هستند. شما می توانید یک عکس را با یک زیرنویس یا متن ضد جنگ کنید و با یک زیرنویس یا متن ساده، به آن برچسب جنگی بزنید، بنابراین امیدوارم هر کسی برداشت و نظر خودش را از نمایشگاه داشته باشد.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا ۲۷ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۲۱ به گالری «سلام» واقع در ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی (فرشته)، مجتمع سام سنتر، طبقه منفی یک مراجعه کنند.