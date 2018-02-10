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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۱۴

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین:

درمان سوء تغذیه ۱۰۰۷ کودک نیازمند استان قزوین

درمان سوء تغذیه ۱۰۰۷ کودک نیازمند استان قزوین

قزوین- مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: یک هزار و هفت کودک زیر شش سال مبتلا به سوء تغذیه با اهداء سبد حمایت غذایی کمیته امداد استان قزوین به صورت دو ماه یک‌بار درمان شدند.

مجید مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۴۹۰ میلیون تومان در مدت ۱۰ ماهه امسال برای درمان سوء تغذیه کودکان زیر شش سال هزینه شده است.

وی افزود: کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در شناسایی کودکان مبتلابه سوءتغذیه همکاری میکنند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین بیان کرد: سبدهای حمایت غذایی، تحت نظر کارشناس علم تغذیه تهیه و توزیع می‌شود.

وی یادآورشد: تعدادی از فروشگاه‌های بزرگ شهرهای استان قزوین برای توزیع اقلام سبد حمایت غذایی، با کمیته امداد طرف قرارداد هستند.

مومنی تصریح کرد: برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید، لبنیات، حبوبات و ماکارونی اقلام سبد غذایی درمان سوء تغذیه را تشکیل می‌دهند.

وی اظهار کرد: کمیته امداد استان قزوین همه‌ساله دوره آموزشی تخصصی را با بهره گیری از اساتید شبکه بهداشت و درمان برای مادران این کودکان برگزار می‌کند.

مومنی افزود: خیرین می توانند در قالب طرح هم سفره از طریق پورتال کمیته امداد استان قزوین این نهاد رادرتامین نیازهای غذایی کودکان نیازمند مبتلا به سوء تغذیه یاری کنند.

کد مطلب 4223826

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