درمان سوء تغذیه ۱۰۰۷ کودک نیازمند استان قزوین

مجید مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۴۹۰ میلیون تومان در مدت ۱۰ ماهه امسال برای درمان سوء تغذیه کودکان زیر شش سال هزینه شده است.
وی افزود: کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در شناسایی کودکان مبتلابه سوءتغذیه همکاری میکنند.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین بیان کرد: سبدهای حمایت غذایی، تحت نظر کارشناس علم تغذیه تهیه و توزیع میشود.
وی یادآورشد: تعدادی از فروشگاههای بزرگ شهرهای استان قزوین برای توزیع اقلام سبد حمایت غذایی، با کمیته امداد طرف قرارداد هستند.
مومنی تصریح کرد: برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید، لبنیات، حبوبات و ماکارونی اقلام سبد غذایی درمان سوء تغذیه را تشکیل میدهند.
وی اظهار کرد: کمیته امداد استان قزوین همهساله دوره آموزشی تخصصی را با بهره گیری از اساتید شبکه بهداشت و درمان برای مادران این کودکان برگزار میکند.
مومنی افزود: خیرین می توانند در قالب طرح هم سفره از طریق پورتال کمیته امداد استان قزوین این نهاد رادرتامین نیازهای غذایی کودکان نیازمند مبتلا به سوء تغذیه یاری کنند.
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