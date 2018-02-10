امام خمینی(ره) مسیر تاریخ رادگرگون وتحولات عظیمی درجهان ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم دولابی شامگاه جمعه در مسجد نور الزهرا (س)، به ایام بابرکت دهه فجر اشاره کرد و افزود: این دهه یادآور رشادت جوانان و رهبری امام راحل و حضور مردم است و باید به خوبی گرامی داشته شود.

وی اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) با اندیشه‌های بلند الهی و تلاش‌های صادقانه خویش مسیر تاریخ را دگرگون و تحولات عظیمی در جهان ایجاد کرد.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مقام معظم رهبری محبوب قلوب مسلمانان جهان است و این محبوبیت، نشأت گرفته از اخلاص ایشان است.

دولابی بابیان اینکه محبوب شدن نیاز به این دارد که به دیگران منفعت برسانیم و با خدا ارتباط داشته باشیم، افزود: در این مسیر قرار گرفتن باعث خوشبختی می‌شود و باید جوانان ارتباط خود را با خدا تقویت کنند.

وی با بیان اینکه دهه فجر بهترین فرصت برای بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است، ادامه داد: مردم همیشه درصحنه این بار نیز حضور پررنگی در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهند داشت و این حرکت یکپارچه مردم خط بطلانی بر همه اقدامات دشمنان است.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: انقلاب اسلامی ایران حکومت چند ۱۰۰ ساله مستکبران را به هم‌ریخت و این بزرگ‌ترین شادی برای ملت ایران است و امروز هم ایران در همه حوزه‌ها اقتدار و استقلال دارد.

دولابی یادآور شد: ارکان نظام اسلامی از سوی دشمنان در تمام مقتضیات زمانی مورد هجمه بوده و استکبار به بهانه‌های مختلف اقدام به دشمنی با کشور ایران کرده ولی همیشه با تدبیر و درایت ولایت فقیه و حضور پرشور مردم در صحنه، همه این توطئه ها شکست‌خورده است.

وی به ایام فاطمیه اشاره کرد و گفت: وجود حضرت زهرا (س) روشنی‌بخش محافل است و این بانو الگویی جامع برای تمام بانوان است.