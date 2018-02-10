به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس و مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی گفت: از نقاط قوت امام موسی صدر ، توجه به جامعه مسیحیان لبنان می باشد. امام موسی صدر در رفتار سیاسی و انقلابی خود ، تصویر زیبایی از دین رحمانی اسلام ناب محمدی را به نسل موجود ارائه داد .

وی افزود: حضور مؤثر امام موسی صدر به عنوان مبلغ اصیل دین مبین اسلام تاثیر شگرفی بر وحدت ادیان در عرصه لبنان برجای گذاشت. ایمان و روحیه خستگی ناپذیر امام موسی صدر از ارکان مقاومت علیه رژیم صهیونیستی به شمار می رود. همچنان ادله متقن مبنی بر شهادت امام موسی صدر در دست نیست.