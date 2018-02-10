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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۵

امیر عبداللهیان:

امام موسی صدر از ارکان مقاومت علیه رژیم صهیونیستی به شمار می رود

امام موسی صدر از ارکان مقاومت علیه رژیم صهیونیستی به شمار می رود

مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی گفت: ایمان و روحیه خستگی ناپذیر امام موسی صدر از ارکان مقاومت علیه رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس و مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی گفت: از نقاط قوت امام موسی صدر ، توجه به جامعه مسیحیان لبنان می باشد. امام موسی صدر در رفتار سیاسی و انقلابی خود ، تصویر زیبایی از دین رحمانی اسلام ناب محمدی را  به نسل موجود ارائه داد .

وی افزود: حضور مؤثر امام موسی صدر به عنوان مبلغ اصیل دین مبین اسلام تاثیر شگرفی بر وحدت ادیان در عرصه لبنان برجای گذاشت. ایمان و روحیه خستگی ناپذیر امام موسی صدر از ارکان مقاومت علیه رژیم صهیونیستی به شمار می رود. همچنان ادله متقن مبنی بر شهادت  امام موسی صدر در دست نیست.

کد مطلب 4223867

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