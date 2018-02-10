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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

تلویزیون سوریه اعلام کرد:

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دمشق

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دمشق

تلویزیون سوریه از حملات هوایی جدید جنگنده های رژیم صهیونیستی به سوریه و مشخصا دمشق و به گوش رسیدن صدای انفجار در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گزارش های رسانه ای منتشر شده از حملات رژیم صهیونیستی به دمشق حکایت دارد. تلویزیون سوریه اعلام کرد که سامانه‌ دفاع موشکی سوریه با حمله جدید رژیم صهیونیستی به دمشق مقابله کرده اند. همچنین صدای چند انفجار در دمشق به گوش رسیده است.

ارتش رژیم اشغالگر قدس امروز شنبه مدعی شده بود که یک پهپاد ایرانی را ساقط کرده و به برخی تأسیسات ایرانی در سوریه نیز یورش برده است.

دفتر رسانه ای ارتش اسرائیل با صدور بیانیه ای ادعا کرده بود که پهپاد ایرانی وارد حریم هوایی فلسطین اشغالی شده بود. سامانه دفاع هوایی سوریه هم در مقابله با این حملات هواپیماهای اسرائیلی را هدف قرار داده است و اسرائیل اعتراف کرده که سامانه دفاعی سوریه چندین بار  جنگنده های اسرائیلی را مورد هدف قرار داده اند. در عین حال رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که یک فروند هلیکوپتر اسرائیلی بر فراز مزارع «شبعا» در لبنان ساقط شد.

بر اساس این گزارش یک فروند «جنگنده اف-۱۶» نیز بر فراز منطقه الجلیل ساقط شد. گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که پدافند هوایی ارتش سوریه این جنگنده اسرائیلی را ساقط کرده است.

رسانه های سوری نیز گزارش دادند که پدافند هوایی ارتش سوریه بیش از یک جنگنده صهیونیستی را هدف قرار داده و در جریان حملات هوایی اسرائیلی ها یک پایگاه نظامی در منطقه مرکزی سوریه هدف قرار گرفته است.

کد مطلب 4224059
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • jalil US ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
      0 0
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      صهیونیستهای نجاست.
    • ابوالفضل علامه IR ۰۶:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
      0 0
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      ایا اسراییل قصد دارد از صفحه روزگار پاک شود گستاخ شده است سوریه ولبنان وایران نداره به مسلمان چپ نگاه کند کارش تمام است

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