حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گزارش های رسانه ای منتشر شده از حملات رژیم صهیونیستی به دمشق حکایت دارد. تلویزیون سوریه اعلام کرد که سامانه‌ دفاع موشکی سوریه با حمله جدید رژیم صهیونیستی به دمشق مقابله کرده اند. همچنین صدای چند انفجار در دمشق به گوش رسیده است.

ارتش رژیم اشغالگر قدس امروز شنبه مدعی شده بود که یک پهپاد ایرانی را ساقط کرده و به برخی تأسیسات ایرانی در سوریه نیز یورش برده است.

دفتر رسانه ای ارتش اسرائیل با صدور بیانیه ای ادعا کرده بود که پهپاد ایرانی وارد حریم هوایی فلسطین اشغالی شده بود. سامانه دفاع هوایی سوریه هم در مقابله با این حملات هواپیماهای اسرائیلی را هدف قرار داده است و اسرائیل اعتراف کرده که سامانه دفاعی سوریه چندین بار جنگنده های اسرائیلی را مورد هدف قرار داده اند. در عین حال رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که یک فروند هلیکوپتر اسرائیلی بر فراز مزارع «شبعا» در لبنان ساقط شد.

بر اساس این گزارش یک فروند «جنگنده اف-۱۶» نیز بر فراز منطقه الجلیل ساقط شد. گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که پدافند هوایی ارتش سوریه این جنگنده اسرائیلی را ساقط کرده است.

رسانه های سوری نیز گزارش دادند که پدافند هوایی ارتش سوریه بیش از یک جنگنده صهیونیستی را هدف قرار داده و در جریان حملات هوایی اسرائیلی ها یک پایگاه نظامی در منطقه مرکزی سوریه هدف قرار گرفته است.